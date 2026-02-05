Interim biträdande direktör
För en offentlig verksamhet söker vi en interim biträdande direktör med särskilt ansvar för stadsomvandling. Uppdraget är av strategisk karaktär och innebär ett övergripande ansvar för att samordna, styra och vidareutveckla arbetet.
Uppdraget är på heltid med start så snart som möjligt och förväntas pågår i minst 24 månader. Du förväntas arbeta på plats hos kunden.Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Uppdraget innebär att leda och samordna stadsomvandlingsarbetet ur ett helhetsperspektiv. Rollen har ett nära samarbete med verksamhetens högsta ledning och ingår i flera ledningsgrupper. I uppdraget ingår personalansvar samt att vid behov täcka upp för ordinarie direktör.
Du kommer att ansvara för strategisk styrning och samordning av stadsomvandlingsarbetet. Analysera och lämna förslag på utveckling av organisation, styrning och samarbetsformer. Säkerställa effektiv samverkan internt samt gentemot externa parter. Företräda verksamheten i dialoger och förhandlingar
Konsulten förväntas snabbt sätta sig in i uppdraget och aktivt bidra till utvecklingen av ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning samt mångårig erfarenhet från offentlig verksamhet på strategisk och operativ nivå
• Gedigen erfarenhet av stads- och samhällsutveckling
• Mångårig erfarenhet av förhandlingar
• Dokumenterad erfarenhet som chef och ledare
• God förmåga att driva förändrings- och utvecklingsarbete
Du är resultatdriven och lösningsorienterad med förmåga att hantera komplexa frågeställningar på ett strukturerat och noggrant sätt. Du har en god kommunikativ förmåga och arbetar gärna i nära samverkan med andra, både internt och externt. Vidare är du flexibel och trygg i föränderliga sammanhang samt har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar och krav.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag
