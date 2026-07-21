Interim Avdelningschef till kund i Skövde!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Administratörsjobb / Skövde Visa alla administratörsjobb i Skövde
2026-07-21
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Är du en trygg och närvarande ledare som motiveras av att utveckla människor, skapa struktur och driva verksamheten framåt? Vill du ta dig an ett betydelsefullt konsultuppdrag där du får kombinera operativt ledarskap med strategisk utveckling i en samhällsviktig verksamhet? Då kan detta vara nästa steg för dig.
🌟Om uppdraget
Vi söker nu en interim Avdelningschef till ett spännande uppdrag inom en samhällsviktig verksamhet med fokus på tillgängliga och hållbara transportlösningar.
Du kommer att leda en engagerad grupp om cirka 14 medarbetare och ansvara för att verksamheten levererar med hög kvalitet, god service och ett tydligt kundfokus. Rollen innebär ett verksamhetsnära ledarskap där du arbetar nära både medarbetare, samarbetspartners och andra intressenter.
Det här är ett uppdrag för dig som trivs med att skapa engagemang, bygga starka team och samtidigt säkerställa en stabil och effektiv leverans.
🚀Ditt uppdrag
Som avdelningschef får du ett brett ansvar där du bland annat kommer att:
Leda, coacha och utveckla en grupp om cirka 14 medarbetare.
Skapa tydlighet genom struktur, uppföljning och ett närvarande ledarskap.
Ansvara för medarbetarsamtal, utvecklingssamtal och måluppföljning.
Säkerställa att verksamheten når uppsatta mål inom kvalitet, leverans och kundnytta.
Bidra till utvecklingen av arbetssätt, processer och verksamheten som helhet.
Samarbeta med interna och externa intressenter för att skapa effektiva och hållbara lösningar.
Delta aktivt i ledningsarbetet och bidra till både operativa och strategiska beslut.
🎯Vi söker dig som
Vi tror att du är en trygg ledare som får människor att växa och som skapar engagemang genom ett tydligt, inkluderande och coachande ledarskap.
Du har dessutom:
Flerårig erfarenhet som första linjens chef med personalansvar.
Erfarenhet av att leda operativa verksamheter med många kontaktytor.
Förmåga att skapa struktur och driva förändring i komplexa miljöer.
Erfarenhet av verksamhetsstyrning, måluppföljning och leveransansvar.
Ett lösningsorienterat arbetssätt och god förmåga att fatta välgrundade beslut.
Mycket god kommunikativ förmåga och lätt för att bygga långsiktiga relationer.
⭐Meriterande
Det är extra meriterande om du har erfarenhet av:
Förändringsledning.
Samhällsfinansierad verksamhet eller kollektivtrafik.
Politiskt styrda organisationer.
Upphandling, avtal och leverantörsstyrning.
💡Vem är du?
För att trivas i uppdraget tror vi att du är:
En inspirerande och trygg ledare.
Relationsskapande och lyhörd.
Strukturerad och handlingskraftig.
Prestigelös och lösningsorienterad.
Van att skapa engagemang och delaktighet.
Resultatinriktad med ett starkt fokus på kvalitet och verksamhetsutveckling.
🌍Därför är uppdraget unikt
Du blir en del av en verksamhet med ett tydligt samhällsuppdrag där kvalitet, tillgänglighet och hållbar utveckling står i centrum. Här får du möjlighet att påverka både människor och verksamhet samtidigt som du leder ett engagerat team i en organisation med stor betydelse för samhället.
📍Uppdragsinformation
Placering: Skövde (resor inom regionen kan förekomma)
Omfattning: Heltid 100%
Arbetsplats: Hybrid på plats 3–4 dagar per vecka
Start: Enligt överenskommelse
Uppdragets längd: 01 Sep 2026 - 31 Maj 2027 med möjlighet till förlägning.
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer, vilket innebär att uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8103891-2110327". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
541 41 SKÖVDE Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10008568