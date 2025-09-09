Intensivvårdssjuksköterska till Mora lasarett
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Mora Visa alla sjuksköterskejobb i Mora
2025-09-09
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Är du intensivvårdssjuksköterska? Vill du vara med och göra skillnad? Vår vision är att vara en klinik i framkant.
Mora är staden med närhet till natur och fjäll som inbjuder till utevistelse och en aktiv fritid året runt. Mora lasarett utgör ett av Region Dalarnas två akutsjukhus. I upptagningsområdet bor cirka 80 000 invånare men friluftsanläggningar i Sälen och Idre samt stora idrottsevenemang både sommar och vinter ger stora turistströmmar. På Mora lasarett finns det lilla sjukhusets trivsel samtidigt som lasarettet utgör ett traumasjukhus. Operation Anestesi IVA kliniken består av Intensivvårdsavdelningen (IVA), Centraloperation (C-op), Dagkirurgen (DKM) och Sterilteknik. På IVA omhändertas cirka 1500 patienter per år, varav cirka 500 utgör IVA-patienter. På C-op och DKM utförs totalt cirka 4500-5000 operationer per år, främst kirurgi och ortopedi men även en del urologi och gynekologi. Sterilteknik hanterar gods från operationsavdelningar, vårdavdelningar och mottagningar på sjukhuset samt från alla vårdcentraler i Region Dalarna. Vi har ett nära samarbete med övriga kliniker samt bistår även med externa uppdrag på sjukhuset som sövning/sedering på mottagningar, larmteam samt högre kompetens vid sekundärtransport till annat sjukhus.
Dina arbetsuppgifter
Intensivvårdssjuksköterska ansvarar för avancerad omvårdnad av patienter med hotande eller manifest svikt i vitala funktioner vid svåra sjukdomstillstånd, olycksfall och vid avancerad postoperativ vård. Hos oss har vi individuell schema planering och vi arbetar just nu 2 av 5 helger. Region Dalarna har ett generöst friskvårds bidrag och IVA arbetar dessutom aktivt för att vara en hälsofrämjande arbetsplats!
Stor vikt lägg vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv och noggrann, har ett patientfokuserat förhållningssätt och ett bra bemötande mot såväl patienter som kollegor. Du har också lätt för att uttrycka dig i svenskt tal/skrift och att arbeta i digitalt journalhanterings system. Din simultankapacitet och stresstålighet är god och du har en förmåga att hålla många bollar i luften. Vi ser också att du har god samarbetsförmåga och ett flexibelt arbetssätt. Vi söker dig som är engagerad och bidrar till en bra arbetsmiljö. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och tidigare referenser.
Legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom intensivvård.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
Detta är ett heltidsjobb.
