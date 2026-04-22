Intensivteamet Barn och Ungdom, Socialkontoret
Vill du arbeta i ett lösningsorienterat team med hög tillgänglighet och ett tydligt fokus på att skapa trygghet för barn, unga och deras familjer? Nu söker vi medarbetare till vårt nystartade projekt Intensivteamet Barn och Ungdom - en akut och intensiv öppenvårdsinsats som snabbt går in i komplexa ärenden där behoven är omfattande och insatser behöver sättas in utan dröjsmål. Intensivteamets uppdrag är att förebygga placeringar, skapa stabilitet i hemmiljön och möjliggöra hållbara lösningar som gör att barnet eller den unge kan bo kvar hemma - eller få ett tryggt och strukturerat stöd vid hemgång från placering. Insatsen är tidsbegränsad men intensiv och genomförs i nära samverkan med familj, socialsekreterare och andra aktörer.
Dina arbetsuppgifter
• Arbeta intensivt och flexibelt med barn/unga 0-20 år och deras familjer. - Genomföra säkerhets- och stabilitetsskapande arbete i hemmet och i familjens nätverk.- Arbeta miljöterapeutiskt och lösningsfokuserat med praktiska och behandlingsinriktade insatser. - Inventera och aktivera familjens resurser samt samordna med relevanta aktörer (t.ex. skola, BUP/psykiatri, LSS, polis).- Planera och följa upp insatser tillsammans med ansvarig socialsekreterare samt bidra till långsiktiga lösningar efter avslutad intensivperiod. - Bidra till hög tillgänglighet även utanför ordinarie kontorstid enligt verksamhetens upplägg. Vem är du? - Du är lösningsorienterad och handlingskraftig, med en stark vilja att bidra till att barn och unga får en trygg vardag.- Du har lätt för att bygga relationer, du står stadigt i svåra samtal och du kan hålla fokus även när läget är akut. - Du trivs i ett uppdrag där man "inte säger nej", där man behöver vara uthållig och där man tillsammans med andra skapar struktur, trygghet och framdrift.
Krav- Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. - Erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer inom socialtjänst/öppenvård och/eller liknande verksamhet. - God förmåga att arbeta strukturerat, självständigt och samtidigt nära tillsammans med kollegor och samverkansparter. - Trygghet i att arbeta i komplexa och pressade situationer samt förmåga att snabbt skapa allians och förtroende. - Förmåga att dokumentera och kommunicera tydligt i tal och skrift. - B-körkort.
Meriterande- Erfarenhet av intensivt förändringsarbete i hemmet (t.ex. MST/FFT, Signs of Safety, familjebehandling eller liknande).- Erfarenhet av arbete med hög skolfrånvaro, normbrytande beteende och/eller psykisk ohälsa.- Vana av samordning med externa aktörer och arbete i multiprofessionella sammanhang. - Utbildning i MI, lösningsfokuserat arbetssätt, KBT-inriktade metoder eller annan relevant vidareutbildning. Vi erbjuder dig
• Ett meningsfullt uppdrag med tydligt fokus på att förebygga placeringar och skapa stabilitet för barn och familjer. - Arbete i ett specialiserat team med nära kollegialt stöd och pararbete.- En verksamhet med hög tillit och mandat att agera snabbt, praktiskt och lösningsfokuserat.- Nära samverkan med myndighetsenheter och externa aktörer. - Introduktion och möjlighet till kompetensutveckling utifrån uppdragets behov.
Du kommer tillhöra Öppenvård Barn, vår enhet består av en enhetschef, tre gruppledare och tre team av familjebehandlare. Tillsammans arbetar vi för att barn och familjer ska få ett professionellt och evidensbaserat stöd. Vi är en varm grupp med självdistans som har roligt på jobbet. Vi arbetar för en fortsatt god arbetsmiljö så att vi alla ska trivas på vår arbetsplats och med varandra. Vi har externa handledare. Vi kommer att ge dig en individuellt anpassad introduktion. Du kommer att få metodstöd som leds av gruppledare. Arbetet innebär hög tillgänglighet och kommer omfatta insatser utanför ordinarie kontorstid, kvällstid och helg, enligt överenskommen planering. Tjänsten ingår i ett projekt men du erbjuds en tillsvidare tjänst inom Barn och Ungdom.Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt. Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrigt
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: anna.hammar@sodertalje.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for this job is "Job-122775". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Resultatenhetschef
Anna Hammar anna.hammar@sodertalje.se 08-523 038 11
