Intensivsjuksköterska till Nordnorge

Dedicare AB (publ) / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-01-21


Intensivsjuksköterska - sommaruppdrag på sjukhus i Nordnorge

Vill du kombinera kvalificerat arbete inom intensivvård med storslagen natur, midnattssol och unika upplevelser?
Även i år har vi ett stort behov av intensivsjuksköterskor till sommaruppdrag på sjukhus i Nordnorge.

Dedicare är ett väletablerat bemanningsföretag i Norge med lång erfarenhet av att leverera intensivsjuksköterskor till sjukhus över hela landet.
Hos oss får du trygghet, kvalitet och personlig uppföljning - från första kontakt till avslutat uppdrag.

Om uppdraget
Arbete på sjukhus, intensivavdelning 19 juni - 17 augusti 2026.
100 % tjänst, ca. 35,5t per vecka
Introduktion
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Möjlighet att arbeta hela eller delar av perioden

Uppdraget anpassas efter dina önskemål

Publiceringsdatum
2026-01-21

Kvalifikationer
Har norsk autorisation
Är specialistsjuksköterska inom intensivvård
Har minst 2 års relevant erfarenhet
Har kompetens inom respirator- och NIV-behandling
Har uppdaterat A-HLR-kurs
Behärskar ett nordiskt språk flytande, både muntligt och skriftligt

Är trygg, samarbetsvillig och fagligt engagerad

Hos Dedicare får du:
Gratis resa och boende under hela uppdraget
Konkurrenskraftiga lönevillkor
Övertidstillägg och 12 % semesterersättning
Dygnet-runt-öppen jourtelefon - vi är alltid tillgängliga
Full flexibilitet - du bestämmer själv när och hur mycket du vill arbeta
Pensionssparande i DNB samt goda försäkringslösningar
Tät och personlig uppföljning från bemanningskonsult som själv är sjuksköterska

Ta gärna kontakt med oss för mer information och för att avtala nästa steg.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Dedicare AB (publ) (org.nr 556516-1501), https://www.dedicare.no/nurse/

Arbetsplats
Dedicare AS

Kontakt
Aileen Nessø
aileen.nesso@dedicare.no

Jobbnummer
9697448

