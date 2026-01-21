Intensivsjuksköterska Arendal Sommar 2026
2026-01-21
Dedicare AS söker intensivsjuksköterskor för arbete i Arendal sommaren 2026
Är du intensivsjuksköterska/specialistsjuksköterska med erfarenhet från generell intensivvårdsavdelning eller hjerteovervåkning och söker sommarjobb? Det finns behov från vecka 25-32.
Arbeta periodvis eller kontinuerligt motsvarande minst 100 % tjänst. Vi anpassar perioderna efter dina önskemål. Tredelad arbetstid om inget annat avtalas.
Sørlandet kan erbjuda allt från mat- och musikfestivaler till vacker natur och skärgård. Här finns något för alla!Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Norsk legitimation
Önskvärt med 2 års erfarenhet
Uppdaterad AHLR-kurs
Vidareutbildning som intensivsjuksköterska
Respiratorkompetens
Behärska ett nordiskt språk flytande, både muntligt och skriftligt
Samarbetsvillig
Vi erbjuder
Gratis resa och boende under arbetsperioden
Konkurrenskraftiga lönevillkor
Lön under eventuell karantänstid
Semesterersättning 12 %
Sommarbonus
Dygnet-runt-bemannad jourtelefon
Flexibilitet i uppdraget - bestäm själv vilka perioder du vill arbeta
Pensionsintjäning i DNB samt försäkring
Personlig uppföljning från bemanningskonsult som själv är sjuksköterska
Låter detta intressant? Ta gärna kontakt för mer information och vidare dialog. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dedicare AB (publ)
(org.nr 556516-1501), https://www.dedicare.no/nurse/ Arbetsplats
Dedicare AS Kontakt
Aileen Nessø aileen.nesso@dedicare.no Jobbnummer
9697095