Intendent till Karolinska Institutet
2025-08-28
Intendent sökes till Karolinska institutets försöksdjursverksamhet
Komparativ Medicin är Karolinska institutets centrala organisation med uppdrag att förvalta och utveckla dagens och framtidens försöksdjursverksamhet.
Vår målsättning är att med specialistkompetens stödja Karolinska Institutets forskning och utbildning. Ett etiskt förhållningssätt och att värna om en god miljö för både djur och människor är ledord i vår verksamhet. Vid Komparativ Medicin arbetar veterinärer, djurtekniker, forskare, lärare och teknisk- administrativ personal fördelat på fyra av Europas modernaste djuranläggningar. Vår verksamhet är förlagd till Campus Solna.
Nu söker vi en till intendent till våra djuranläggningar.
Din roll
Som intendent vid Komparativ Medicin hanterar du ärenden som avser lokaler, säkerhet, underhåll, strålskydd, biosäkerhet och kemikaliehantering. Du ansvarar för forskartillträden och introduktion till anläggningen samt koordinerar åtgärder för de tekniska funktionerna i samarbete med KMs driftenhet. Dina kontaktytor är många, både externt och internt. Du hjälper våra samarbetspartner och forskare med deras frågor, håller dig uppdaterad gällande etiska tillstånd, projektplaner och riskbedömningar, du beställer tjänster och material och tillser att enhetens webbsidor (med stöd av webbredaktör) är aktuella. Uppdatering av arbetsinstruktioner och sammanställning av fakturaunderlag är exempel på andra förekommande arbetsuppgifter.
Arbetsuppgifterna är i hög grad självständiga och mycket varierande men i nära samarbete med framför allt verksamhetens chefer, veterinärer och kollegor inom intendentur. Du rapporterar till enhetschef.
Du har en naturvetenskaplig högskoleutbildning och minst fem års dokumenterad arbetslivserfarenhet inkluderat arbete i laboratoriemiljö. Du har även en bred erfarenhet av administration med goda Office-kunskaper (Word, Excel, Powerpoint) samt mycket goda kunskaper i engelska och svenska i både tal och skrift.
Du är en god organisatör som har förmåga att prioritera mellan uppgifter då mycket av ditt arbete pågår parallellt. Du motiveras av att ta eget ansvar, lösa uppkomna problem både självständigt och tillsammans med kollegor. För att vara framgångsrik i rollen behöver du vara kommunikativ och ha god samarbetsförmåga. Självklart har du ett stort intresse för den forskning KI bedriver.
Meriterande är erfarenhet av biosäkerhetsfrågor samt av forskning med försöksdjur.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
Karolinska Institutet, Institutionen för komparativ medicin
Stina Tucker, enhetschef stina.tucker@ki.se
