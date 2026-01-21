Intendent till Barn- och utbildningsförvaltningen
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
I Falkenbergs kommun strävar vi efter att alla barn och elever ska nå målen med utbildningen och utveckla en positiv lärandeidentitet. För att nå dit har vi en gemensam och tydlig riktning i vårt arbete kallad Utbildning Falkenberg. Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen finns fyra intendenter vars huvuduppgift är att stödja förvaltningen och skolenheterna inom för- och grundskola i frågor kopplade till den fysiska arbetsmiljön. Arbetet sker i nära samverkan med, rektorer, personal, övriga intendenter, samt andra nyckelpersoner lokalt och centralt inom och utanför organisationen.
Under 2026 planerar två intendenter att lämna organisationen och vi behöver därför anställa två nya medarbetare.
Tjänsten som intendent innefattar även personalansvar för vaktmästare som stödjer verksamheten med verksamhetsanpassad service, vilket innebär arbetsledning, ekonomiskt ansvar och rekrytering.
I din roll blir du ansvarig för att stödja verksamheten inom ansvarsområdet med fokus på att arbetet bedrivs enligt gällande lagstiftning samt kommunens och förvaltningens olika styrdokument och rutiner.
Ditt arbete med den fysiska arbetsmiljön på vår förvaltning och våra enheter innefattar bland annat:
• systematiskt arbetsmiljöarbete
• systematiskt brandskyddsarbete
• lokal- och fastighetsfrågor
• egenkontroll
• upphandlingsfrågor
• inventarieinköp
• organisering av renoverings- och ombyggnadsarbeten.
Som intendenten ansvarar du för omvärldsbevakning inom aktuellt uppdragsområde och att utifrån detta förmedla och implementera ny information till organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en yrkes- eller högskoleutbildning med inriktning mot arbetsmiljö, offentlig förvaltning, fastighet, pedagogisk utbildning eller annat för tjänsten relevant område, alternativt har yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att:
• arbeta med fysisk arbetsmiljö, exempelvis i roller som arbetsmiljökonsult, intendent eller liknande.
• arbeta som chef med personalansvar
• arbeta inom förskola, grundskola eller offentlig förvaltning
• arbeta med bygg- och fastighetsfrågor
Som person ser vi att du har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du skapar och vårdar relationer i ditt dagliga arbete samt tar ansvar för både egna och gemensamma arbetsuppgifter. I ditt arbetssätt är du strukturerad med ett tydligt mål- och resultatfokus och du antar ett helhetsperspektiv där du har förmåga att sätta verksamheten i ett större sammanhang.
Du är en god kommunikatör med förmåga att framföra ditt budskap på ett tydligt och effektivt sätt. Din analytiska förmåga är viktig för denna roll, att du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera problem, föreslå förändringar och utifrån dessa driva utvecklingsarbete.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
ÖVRIGT
Intervjuer är planerade till måndag 23 februari på eftermiddagen samt onsdag 25 februari på förmiddagen.
Skollagen kräver att samtliga medarbetare inom verksamheter skola/förskola skall visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. Handläggningstiden för att få detta dokument kan ta lång tid. Du beställer ett utdrag på polisen.se, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan befintlig personal.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
