Intendent (pedagogik) - vuxnas lärande och museiupplevelse
2025-12-22
Nationalmuseum söker: Intendent (pedagogik) - vuxnas lärande och museiupplevelse
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med sex månaders provanställning. Sista ansökningsdag är den 30 januari 2026. Tillträde sker enligt överenskommelse, så snart som möjligt.
Vill du få fler vuxna att upptäcka konstens kraft - oavsett bakgrund? Nationalmuseum söker en driven intendent som vill utveckla och förnya vårt arbete med vuxnas upplevelser och lärande.
Tillsammans med oss bidrar du till att förverkliga Nationalmuseums vision: att nå fler människor och vara en levande plats för möten, samtal och samskapande - med konsten i centrum. Du kommer att arbeta praktiskt med att planera och även själv genomföra verksamhet - som visningar, korta kurser och andra publika format. Parallellt ingår i tjänsten att söka nya vägar för vuxna att möta museet. Du tänker i nya banor och har idéer om hur vi kan göra museet relevant för vuxna i olika livssituationer, med olika kulturell bakgrund och från olika delar av landet.
Intendenttjänsten ingår i museets pedagogiska enhet och det team som arbetar med museets erbjudanden till vuxna. Tillsammans ansvarar teamet för att utveckla och driva museets utbud för vuxna och det delar också ansvar för samordning och kommunikation med en vidare pool av deltids- och uppdragsanställda konstpedagoger.
Som intendent kommer du att arbeta i nära samverkan med många yrkesgrupper inom andra delar av museet. Du bidrar till utställningar, program och utvecklingsprojekt kopplade till samlingarna.Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
• Akademisk examen i konstvetenskap, lägst kandidatnivå (fil.kand).
• Dokumenterat god kännedom om Nationalmuseums samlingsområden.
• Minst fyra års dokumenterad erfarenhet av operativt pedagogiskt arbete med vuxna på konstmuseum eller konsthall.
• Dokumenterad erfarenhet av att utveckla, planera och genomföra olika visningsformat, kurser eller projekt för en vuxen publik.
• Dokumenterad erfarenhet av att initiera samverkansprojekt kring konstpedagogik med andra aktörer, som studieförbund eller företag.
• Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska.
Meriterande
• Dokumenterade språkkunskaper utöver svenska och engelska.
• Erfarenhet och förmåga av att formulera korta, övertygande och målgruppsanpassade texter för visningar och program.
• Att ha en god kännedom om samtida kulturliv och kunna fånga upp det som engagerar.
• Erfarenhet av projekt eller verksamheter med särskilt fokus på att nå nya besöksgrupper.
• Utbildning inom muntlig framställning/presentationsteknik
Vidare information:
Information om befattningen lämnas av enhetschef, Lena Eriksson, lena.eriksson@nationalmuseum.se
Fackliga företrädare är Audrey Lebioda, SACO, Ulla-Maj Saarinen, ST, som båda nås på tfn 08-519 543 00 samt Bo Gustafsson för SEKO tfn 0703-78 44 42.
Ansökan:
Bifoga CV tillsammans med personligt brev. Bifogade dokument ska vara i formatet PDF.
Välkommen med din ansökan!
Om Nationalmuseum
Nationalmuseum är en statlig myndighet med ca 160 anställda som har i uppdrag att främja konsten, konstintresset och konstvetenskapen. Museets samlingar omfattar måleri, skulptur, teckningar och grafik från 1500-talet till sekelskiftet 1900, medan samlingarna av konsthantverk och design, samt porträttkonst, sträcker sig fram till idag.
Samlingarna visas i huvudbyggnaden på Blasieholmen, Stockholm och på ytterligare ett 20-tal besöksmål bl.a. Gripsholms slott, Läckö slott, Nationalmuseum Jamtli i Östersund samt Gustavsbergs Porslinsmuseum. Nationalmuseum bedriver också utställnings-, program-, forsknings- och publikationsverksamhet samt utlåningsverksamhet. Vi strävar efter att vara ett museum där alla kan känna sig välkomna och erbjuder en bred verksamhet på plats likväl som digitalt. Genom att ge samtida perspektiv på historien och historiska perspektiv på samtiden ges möjlighet till fördjupade samtal om konst och design för alla åldrar. Ersättning
