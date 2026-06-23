Intendent (Nordiska kärlväxtsamlingen) vid enheten för botanik
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Naturhistoriska riksmuseet är Sveriges största museum och en ledande forskningsinstitution där nyfikenhet möter vetenskap. Vi är en statlig myndighet som ökar kunskapen om och intresset för naturen och världen vi lever i genom forskning, unika samlingar och upplevelser som Cosmonova, utställningar, aktiviteter på museet och digitalt. Tillsammans skapar vi insikt, engagemang och handlingskraft för en livskraftig planet.
Enheten för botanik (BOT) är en av museets fem forskningsenheter med drygt 20 anställda. Här finns ett internationellt team av forskare som driver externt och internt finansierade projekt i nationella och internationella forskningssamarbeten samt handleder doktorander och postdoktorer. Enhetens personal förvaltar och utökar kontinuerligt de stora botaniska och mykologiska samlingarna (över 4,5 miljoner föremål), vilka används av såväl museets egna forskare, som av externa gäster (svenska och internationella). Forskning vid Enheten för botanik fokuserar på biodiversitet, evolution, morfologi, taxonomi, fylogeni och biogeografi inom ett stort antal olika växt-och svampgrupper.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Vi söker en intendent som kommer att ha ett övergripande och självständigt ansvar för att vårda och hantera de nordiska kärlväxtsamlingarna. I rollen ingår att administrera inkommande och utgående ärenden, inklusive accessioner och lånehantering, samt att registrera, avbilda och databashantera relevant material. Du kommer att ansvara för att föreslå uppdateringar i artkatalog och i samlingarnas struktur. Du kommer också att vara värd för besökare och gästforskare, och vara den naturliga kontaktpunkten för allmänheten, botaniska föreningar och amatörbotanister. Egen samlingsbaserad forskning är önskvärd inom en del av tjänsten och ses som en värdefull del av museets arbete. Arbete för att berika samlingarna, arbete inom publika sammanhang, undervisning på högskolenivå, samt inom övergripande arbete och olika projekt inom museets verksamhet kan också förekomma. Arbetet i samlingarna kräver fysisk närvaro; därför är möjligheter till distansarbete begränsade.
Som medarbetare förväntas du vara ett föredöme, med förmåga att entusiasmera och motivera kollegor samt verka för en positiv arbetsmiljö.KvalifikationerKvalifikationer
• Doktorsexamen i systematisk biologi (eller motsvarande) med inriktning mot kärlväxter
• Kunskaper kring och intresse för botanisk samlingsarbete
• Vetenskaplig produktion inom samlingsbaserad systematik, inklusive taxonomi och nomenklatur
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
• Erfarenhet av fältarbete
• Stort och aktivt intresse för och kunskap om botanisk biodiversitet (artkunskap), särskilt gällande nordisk flora
Det är meriterande om du också har:
• Erfarenhet från botanisk samlingsförvaltning
• Erfarenhet av projektledning och arbetsledning
• Förmåga att söka och erhålla externa forskningsbidrag
• Gott nätverk nationellt och internationellt
• Kunskaper i andra språk, särskilt tyska, franska och latin
• Kunskaper i att tolka handskrivna etiketter
• Kunskaper i databashantering och andra digitala verktyg
• Erfarenhet av undervisning och handledning på högskolenivå
• Erfarenhet av utåtriktad verksamhet
Du behöver vara strukturerad med god förmåga att planera arbetsuppgifter och strukturera dem effektivt. Du prioriterar effektivt, håller tidsramar och håller ordning på arbetsplats och arbetsmaterial. Du är självgående och tar ansvar för din uppgift och strukturerar själv ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du har en god kommunikativ förmåga samt god samarbetsförmåga.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
På Naturhistoriska riksmuseet arbetar vi för en hållbar och livskraftig planet, där alla medarbetare är en viktig del av en större helhet. Vårt uppdrag är brett och våra mål högt satta. För att nå dem behövs allas erfarenheter och kompetenser.
Vi strävar efter att vara en arbetsplats med stark gemenskap, där vi delar med oss av vår kunskap och firar våra framgångar.
Tillsammans vill vi skapa en trygg, kreativ och ansvarstagande arbetsmiljö. Vi erbjuder flexibla arbetstider, friskvård och kompetensutveckling.
Hos oss tillämpas individuell, differentierad och saklig lönesättning enligt kollektivavtalen RALS/RALST-T.
På Naturhistoriska riksmuseet arbetar vi för att vår verksamhet ska spegla samhället och välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung eller funktionsvariation.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "395-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturhistoriska Riksmuseet
(org.nr 202100-1124)
Box 50 007 (visa karta
)
104 05 STOCKHOLM Arbetsplats
Naturhistoriska riksmuseet Kontakt
Enhetschef
Mats Wedin Mats.Wedin@nrm.se 08-519 551 94 Jobbnummer
9975332