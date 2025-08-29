Intendent grundskola Västra skolområdet
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi. Tillsammans bygger vi en hållbar och demokratisk kommun genom tillit, ansvar och engagemang. Vi i Säffle kommun strävar efter att skapa en dynamik och inkluderande gemenskap där invånarna känner sig trygga och engagerade, så har vi formulerat vår vision om hur vi vill leva i Säffle 2035.
Intendent grundskola
Barn- och utbildningsförvaltningen, Barn- och utbildningskontoret
Välkommen till oss!
I Säffle kommun både kan, vill och vågar vi.
Publiceringsdatum2025-08-29Beskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar med utbildning för våra medborgare inom verksamheter som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. Dessutom finns också kostverksamhet och arbetsmarknad i barn- och utbildningsförvaltningen.
En av våra medarbetare går vidare till annat uppdrag och vi söker därför en intendent med uppdrag mot åk F-6. Skolan leds av en rektor samt en biträdande rektor. Du kommer även ha hand om anpassad grundskola som leds av en rektor. Som intendent så kommer du bli ett viktigt stöd för rektorernas arbete och arbeta för att skapa goda förutsättningar för att leda och utveckla skolenheten. Som intendent är du en stödfunktion och kommer att ingå i ett intendentteam, som har alla har uppdrag mot olika enheter. Du kommer vara underställd rektor med uppdrag både från huvudman men framför allt från rektor för skolan. Din placering kommer att vara på skolenheten.Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att tillsammans med ledning och övriga medarbetare stödja verksamheten för att skapa de bästa förutsättningarna för det pedagogiska uppdraget. Som intendent utgör du ett nära chefstöd till ledarna inom områden som elev-, informations- och myndighetsadministration. Du är en central och viktig roll i förskolans och skolans samordning.
Du ansvarar för fakturahantering och är ett stöd vid budgetarbete i samarbete med skolledning och förvaltningsekonom. Som intendent hanterar och utvecklar du ekonomirutiner samt tar fram ekonomiska underlag och prognoser. Det ingår även att ta fram och rapportera statistik och analysunderlag. Du ansvarar för viss personaladministration, schemaläggning, viss diarieföring och dokumenthantering samt övriga förekommande kontorsgöromål. Du kommer att ingå i olika lokala nätverk för utveckling av uppdragetKvalifikationer
Du har administrativ utbildning, gärna kopplat till ekonomi/IT eller personaladministration. Du har god IT-vana och har lätt för att tillägna dig olika system. Några av de system vi arbetar i är Heroma, Unit4 ERP och IST-Administration. Erfarenhet av att arbeta med systemregistrering, statistik och analysunderlag är till stor fördel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där höga krav ställs på förmåga till ett professionellt bemötande och att ligga steget före när det gäller att utveckla ditt arbete. Vi söker dig som har personliga egenskaper såsom:
• serviceinriktad
• förmåga att skapa goda relationer
• god samarbetsförmåga
• flexibel och lösningsorienterad
• strukturerad
• stort engagemang
• mycket god systemförståelse
• god förmåga att uttrycka sig väl i skrift och tal, du är tydlig och kommunikativ
• du behöver kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra Övrig information
Säffle kommun tillämpar rökfri arbetstid. Vi undanber oss kontakt med annonsförsäljare och övriga media i den här rekryteringen. Ersättning
