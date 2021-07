Intendent/administratör sökes till avdelningen Barn och grundsko - Täby Kommun - Administratörsjobb i Täby

Prenumerera på nya jobb hos Täby Kommun

Täby Kommun / Administratörsjobb / Täby2021-07-04Avdelningen Barn- och grundskola söker en serviceinriktad och engagerad intendent/administratör som arbetar på uppdrag av barn- och grundskolechef och chef central elevhälsa.Om jobbetSom intendent/administratör bidrar du med ett proaktivt och effektivt stöd till våra rektorer och stödchefer i flertalet administrativa processer.I huvudsak innebär arbetet att säkerställa och strukturera processer och systemhantering. Det kan tex röra sig om att arbeta fram scheman och mallar, föra protokoll och sammankalla till möten, att kontrolläsa avtal och skrivelser innan de går vidare till chef och personal- och löneadministration som t ex anställningar, avslut och frånvaro.Du arbetar även med ekonomiadministration såsom beställningar enligt avtal samt mindre upphandlingar, fakturering och kontering av fakturor. Arbetsuppgifterna kan variera utifrån chefernas behov.Vem är du?Vi söker dig som har:Lägst 3-årig gymnasieexamenErfarenhet av administrativa arbetsuppgifterMycket god datorvana och erfarenhet av att arbeta i ExcelKan uttrycka dig väl på svenska i tal och skriftDu har ett stort serviceintresse och en hög digital och social kompetens. Du kan hantera flera ärenden samtidigt utan att tappa fokus eller tumma på kvaliteten av leveransen. Som person är du ansvarstagande, noggrann och strukturerad. Du är prestigelös och jobbar lika bra självständigt som i team mot gemensamt uppsatta mål. Du tar egna initiativ och ser det som självklart att vi tillsammans kan utveckla det administrativa stödet och dess processer.2021-07-04Låter det intressant?Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.Sista ansökningsdag är 8 augusti 2021.Tillsättning sker enligt överenskommelse.Intervjuer sker i augusti, då vi annonserar under semestertid kommer vår tillgänglighet att svara på frågor ske utifrån behov. Skicka därför gärna ett mail så återkommer den som är i tjänst just då.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Om Täby kommunTäby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.Inom utbildnings verksamhetsområde arbetar vi mot högt uppsatta verksamhetsmål och meritvärdena för Täbys kommunala grundskolor ligger i toppskiktet i landet.Täby akademi för pedagogisk professionsutveckling, i samarbete med nationella och internationella lärosäten såsom Harvard, bidrar till att kommunens pedagoger och skolledare tillhör spetsen i Sverige. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt för att Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet där lärandet är tillgängligt för varje elev.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-08Täby kommun5845297