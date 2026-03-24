Intendent - grundskola och stödverksamheter
Ulricehamns kommun är i en spännande tillväxtfas - vi växer men bevarar det småskaliga. Som största arbetsgivare med över 2 200 medarbetare i 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett meningsfullt arbetsliv där utveckling, gemenskap och samhällsnytta möts. Med Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden" - formar vi en innovativ och hållbar vardag, tillsammans. Hos oss gör du verklig skillnad varje dag, i en kultur som präglas av mod, engagemang och möjligheter att växa, både i yrket och som person.
Sektor lärande arbetar för ett sammanhållet och inkluderande lärande för alla - från de yngsta till vuxna. Tillsammans skapar vi en kultur där delaktighet, trygghet och höga förväntningar står i centrum. Genom samverkan, språk och närvaro lägger vi grunden för måluppfyllelse och ett livslångt lärande.
Grundskolan inom sektor lärande står inför flera omfattande förändringar av sina lokaler under de kommande åren. Flera satsningar på utbildningsmiljöer planeras och genomförs. En ny grundskola, Björkås F-6 med integrerad anpassad skola, uppförs. Ulrikaskolan byggs om till en 7-9-skola och Stenbockskolan planeras för en kommande om- och tillbyggnation. Därtill genomförs omfattande satsningar på eftersatt underhåll och energieffektivisering.
Samtidigt har grundskolans stödverksamheter byggts ut i snabb takt. Insatser som akutskola, skolsocialt team, kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper (KSU), HVB samt funktioner kopplade till barn och ungas hälsa har etablerats för att stärka stödet till elever i behov av stöd.
Utvecklingen har lett till en mer komplex organisation där ansvar och uppdrag idag är fördelade på flera funktioner. För att skapa en mer sammanhållen styrning och öka effektiviteten finns nu behov av en samordnande roll med ett övergripande ansvar. Här får du möjlighet att arbeta i en central roll där du bidrar till att skapa långsiktigt hållbara strukturer för framtidens skola.
Som intendent har du en nyckelroll i att samordna och utveckla grundskolans arbete på de utpekade områdena.
Samordning av utbildningslokaler och byggprojekt
Du stödjer grundskolans ledning i planering och genomförande av bygg- och omställningsprojekt. Det innebär att du:
* Samordnar frågor kopplade till skolans fastigheter och lokaler
* Deltar i planering, projektering och uppföljning av ny- och ombyggnationer
* Säkerställer att processer, rutiner och beslut följs i större projekt
* Är ett stöd till rektorer och verksamheter vid lokalförändringar
Utveckling av stödverksamheter
Du ansvarar för att samordna och vidareutveckla kommunens stödinsatser inom grundskolan, exempelvis:
* Akutskola
* Skolsocialt team
* Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper
* Insatser för barn placerade i familjehem och HVB
* Samverkan kring barn och ungas hälsa: samarbete med koordinator
Målet är att skapa en sammanhållen struktur som stärker skolornas förutsättningar att möta alla elevers behov. Du arbetar på uppdrag av verksamhetschef grundskola och har ett nära samarbete med rektorer och andra nyckelfunktioner.
I rollen ingår även att:
* Ta fram beslutsunderlag och bidra med sakkunskap
* Driva, förankra och följa upp beslutade processer
* Samverka med olika professioner inom och utanför organisationenKvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning och flerårig erfarenhet av att leda och utveckla skolverksamhet. Du har en gedigen kunskap om skollag, läroplaner och andra styrdokument, och en god förståelse för hur dessa omsätts i praktiken i en komplex organisation. Erfarenhet från grundskola och anpassad skola kommer att vara särskilt meriterande. Vidare har du erfarenhet av personal-, verksamhets- och budgetansvar, vilket ger dig en helhetssyn på styrning och ledning. B-körkort är ett krav.
För att nå framgång i rollen är du strategisk och lösningsorienterad, med förmåga att se helheten samtidigt som du kan hantera komplexa frågor på ett strukturerat och metodiskt sätt. Du har en mycket god samarbetsförmåga och trivs i en roll där du samverkar med olika professioner och nivåer i organisationen.
Du arbetar självständigt, är strukturerad i ditt arbetssätt och har en väl utvecklad förmåga att prioritera mellan olika uppdrag. Du är en tydlig och trygg kommunikatör med mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift. Du har också lätt för att anpassa ditt budskap efter målgrupp och sammanhang.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringen.
ÖVRIGT
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).
Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
Vänligen observera att enligt offentlighetsprincipen är ansökningshandlingar allmänna offentliga handlingar som lämnas ut på begäran. Om du som sökande omfattas av sekretess ombeds du ta kontakt med kontaktpersonen för annonsen. Ersättning
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313966".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 212000-1579), https://www.ulricehamn.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/vision-2040 Arbetsplats
Ulricehamns kommun, Grundskola
Verksamhetschef, grundskola
Per Röjfors 0321-59 68 10
9815697