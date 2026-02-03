Integrationsutvecklare till växande techbolag i Göteborg!
2026-02-03
Den digitala utvecklingen accelererar - och med den ökar behovet av smarta, skalbara och hållbara integrationslösningar. Vår kund är ett expansivt bolag som hjälper organisationer i Norden att lyckas med modern systemintegration. Nu söker de en nyfiken och teknikdriven integrationskonsult som vill bli en del av teamet!
OM TJÄNSTEN
I denna roll arbetar du som konsult inom systemintegration, både i in-house-projekt och ute hos kund. Du blir en del av ett team med både seniora integrationsarkitekter och utvecklare samt juniora kollegor - en miljö där kunskapsutbyte och samarbete står i centrum.
Du kommer att arbeta med kunder inom flera olika branscher, vilket ger dig en unik möjlighet att bygga bred erfarenhet av olika verksamheter, arkitekturer och integrationslösningar. Rollen är kundnära, vilket innebär att du behöver förstå kundens behov, se vad som skapar värde och kunna hantera olika typer av dialoger på ett tryggt och professionellt sätt.
Du erbjuds
• En familjär och prestigelös arbetsplats med högt i tak
• Gedigen introduktion, utbildning och mentorskap av seniora integrationskonsulter
• Konferenser, teamaktiviteter och en stark gemenskap
• Stora möjligheter att utvecklas professionellt och bygga ett värdefullt nätverk genom Academic Work
Dina arbetsuppgifter
• Utveckla och implementera integrationslösningar åt kunder
• Arbeta med migrering, konfiguration och viss programmering
• Konvertera filformat och sätta upp datakommunikationsflöden
• Dokumentera, testa och driftsätta lösningar
• Arbeta med moderna tekniker inom API Management och hybrid-/cloud-integration
• Utforska nya teknologier och bidra med smarta, hållbara lösningar
VI SÖKER DIG SOM
• Har eftergymnasial utbildning inom exempelvis Datateknik eller Systemvetenskap
• Har programmeringskunskaper, gärna inom Java
• Har erfarenhet inom integrationsplattformar (t.ex. Azure Integration Services, MuleSoft, Boomi eller liknande)
• Har god förståelse för API-design
• Har förmåga att arbeta självständigt och i team med komplexa tekniska utmaningar
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av molnbaserade integrationslösningar och molnarkitektur, särkilt Boomi
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Serviceinriktad
• Problemlösande
• Noggrann
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Heltid
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
