Integrationsutvecklare till Stort Internationellt Projekt
Friday Väst AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett av Europas mest omfattande digitaliseringsprojekt? Trivs du i en roll där du får tekniskt ansvar, stor frihet och möjlighet att påverka arkitektur och lösningar? Då kan detta vara uppdraget för dig. Friday söker nu integrationsutvecklare till en kund med en central roll inom svensk infrastruktur.
OM TJÄNSTEN:
Du kliver in i ett dedikerat integrationsteam (ca 10 personer) och arbetar direkt mot ett av kundens största strategiska projekt. Fokus ligger på att:
Integrera nya och befintliga system
Bygga och vidareutveckla API:er
Samla och dela data internationellt inom EU
Säkerställa stabila, skalbara och moderna molnintegrationer
Här får du stor frihet under ansvar, ett tydligt mandat i projektet och möjlighet att ta ett integrationsansvar snarare än att enbart utveckla på detaljnivå.
I rollen som integrationsutvecklare kommer du bland annat att utveckla och förvalta integrationer i Azure, arbeta med API-utveckling och molnbaserade integrationslösningar och delta aktivt i projektarbete och tekniska vägval.
VI SÖKER DIG SOM: Har 3-5 års erfarenhet som system-/integrationsutvecklare
Har erfarenhet av Microsoft-miljön, särskilt Azure och .NET
Har en eftergymnasial utbildning inom relevant område
Har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska
Du ska även ha kunskap/erfarenhet inom:
API-utveckling
Azure Integration Services
• NET / .NET Core / C#
Azure PaaS-tjänster
SQL- och dokumentdatabaser
Enhetstester
Agil utveckling
Azure DevOps
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday.
ÖVRIG INFO: Omfattning: Heltid
Start: Februari/mars 2026
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Johanna Nilsson
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9752568