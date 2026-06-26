Integrationsutvecklare inom E-Commerce till DHL Freight
Bravura Sverige AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-26
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Vill du arbeta med integrationslösningar i en större organisation där du får kombinera teknik, affärsförståelse och samarbete? Här kliver du in i en roll där du påverkar hur system byggs, utvecklas och används!Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos DHL Freight.Om företaget
DHL är ett av världens ledande logistikföretag och arbetar varje dag för att få människors och företags vardag att fungera. Genom smarta och hållbara logistiklösningar säkerställer DHL att varor och material når fram dit de ska – när de ska. Utan transporter stannar samhället, och därför har DHL ett viktigt uppdrag: Förena människor, förbättra liv.
DHL satsar just nu stort på sitt e-handelsnätverk i Sverige, läs mer om detta här: DHL satsar 2 miljarder för kraftfull utveckling av Sveriges e-handelsnätverk - DHL - SverigeDina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att säkerställa leverans av kundinriktade systemlösningar som stödjer DHL Freights produkt- och affärsprocesser. Du arbetar genom hela livscykeln, från behovsinsamling och utveckling till release, drift och vidareutveckling. Rollen innebär ett tydligt nordiskt perspektiv där du anpassar lösningar efter regional strategi och lokala förutsättningar.
En viktig del är att förstå kundernas behov och översätta dem till fungerande tekniska lösningar, samtidigt som du säkerställer struktur, metodik och kostnadskontroll i projekten. Du är också med och driver utvecklingen av e-lösningar och bidrar till att öka den digitala säkerheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
Driva leverans av kundnära IT- och integrationslösningar från behov till produktion
Ansvara för att översätta affärsbehov till konkreta systemlösningar
Säkerställa projektleverans enligt tid, kostnad och kvalitet
Koordinera interna team och externa leverantörer
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Eftergymnasial utbildning inom IT, datavetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av integrationslösningar och API:er
Erfarenhet av molnplattformar (t.ex. Google Cloud, AWS eller Azure)
Erfarenhet av moderna utvecklingsmiljöer
Goda kunskaper i svenska samt engelska, både i tal och skrift
För att lyckas i rollen är du tekniskt nyfiken och trivs med att sätta dig in i nya lösningar och arbetssätt. Du har ett affärsmässigt perspektiv och kan koppla teknik till faktisk kundnytta.
Du samarbetar gärna med andra och är bekväm i dialogen mellan teknik samt verksamhet. Samtidigt har du integritet och vågar ifrågasätta lösningar, fatta beslut och driva arbetet framåt. Du har ett strukturerat arbetssätt och kan både zooma in på detaljer och lyfta blicken för att se helheten.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Brillante Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7938116-2072424". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9980296