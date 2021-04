Integrationsutvecklare - Säkerhetspolisen - Datajobb i Stockholm

Säkerhetspolisen / Datajobb / Stockholm2021-04-15Att ständigt ha tillgång till relevant information på ett säkert sätt är kärnan i Säkerhetspolisens arbete. Integrationsteamen spelar därför en viktig roll i att tillhandahålla lösningar för myndighetens digitalisering. Nu har du chansen att få vara med och verkligen göra skillnad!Ort: StockholmSista dag att ansöka är 2021-05-03Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. Våra motståndare följer inte regler eller givna mönster. Därför tar vi ingenting för givet och förväntar oss det bästa från varandra, varje dag. För att alltid kunna ligga steget före förstärker vi oss nu inom IT och teknik.Ditt uppdragDu kommer ingå i ett DevOps team som ansvarar för helheten i våra integrationslösningar, alltid med hög informations- och driftsäkerhet i fokus.I det dagliga ansvaret ingår drift och avancerad felsökning, men även konfiguration, optimering, livscykelhantering samt utveckling genom olika förvaltningsåtgärder.Nya lösningar driver vi hela vägen, från krav, design, utveckling och test till implementation, i nära samarbete med andra tekniska team.Utvecklingen och förvaltningen av lösningar kring Continuous Integration och Continuous Deployment är ett av våra fokusområden framöver.Vi samarbetar och lär av varandra, vilket gör att vi kan förstå och hantera komplexiteten i vårt uppdrag. Samtiden och framtiden gör att vi ständigt måste bli bättre på att sätt händelser i ett större sammanhang och i ett längre tidsperspektiv. Tillsammans tar vi hand om och stöttar varandra, vilket ger oss en bra balans mellan arbete och fritid. Det är då vi fungerar som bäst och kan behålla skärpan i vårt arbete.Arbetet bedrivs huvudsakligen i Stockholm, men en del resor kan förekomma.Din kompetensFör att arbeta som integrationsutvecklare har du en eftergymnasial utbildning inom relevant område med godkända betyg. Du har flerårig erfarenhet av drift, förvaltning eller utveckling av systemintegrationslösningar i komplexa miljöer med höga tillgänglighets- och säkerhetskrav. Du har arbetat med Biztalk eller annan integrationsplattform och behärskar .Net och C# samt har kunskap och erfarenhet av databasutveckling. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, såväl i tal som skrift.Meriterande för tjänsten är högskoleutbildning inom systemvetenskap eller motsvarande, liksom erfarenhet av DevOps och ett agilt arbetssätt. Har du dessutom kunskap och erfarenhet av SQL och/eller NoSQL är även det en fördel.Ytterligare meriterande är erfarenhet av kravanalys, tekniskt testarbete eller av livscykelhantering relaterat till systemintegration.Dina egenskaperVi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är ansvarstagande, har god initiativförmåga och kan självständigt ta dig an arbetsuppgifter med ett gott omdöme. Detta är extra viktigt då vi arbetar i en verksamhet, där snabba förändringar och nya krav är vardag och tekniken vi levererar måste alltid stödja behovet inom vår myndighet.Då vi arbetar i team är det är viktigt att du bidrar till ett bra samarbete och att du har servicevilja. Du är flexibel och har ett öppet sinne för att dela med dig av din kunskap och erfarenheter och kan även ta emot det från andra. Du tycker om att omvärldsbevaka och håller dig uppdaterad om vad som händer på området vad gäller nya tekniker och produkter. Dessutom har du god kommunikationsförmåga och lätt för att både skapa och upprätthålla goda kontakter, såväl internt som externt.AnställningsvillkorTillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning.Svenskt medborgarskap är ett krav, då anställning vid Säkerhetspolisen innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för anställning är godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.2021-04-15Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att ringa rekryterande chef, tfn 010-568 83 96. För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-enheten, tfn 010-568 70 06.Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 71 29, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och vi eftersträvar också en jämn könsfördelning.Ansökan sker via vår hemsida www.sakerhetspolisen.se. Ansökan ska ha kommit in senast den 2021-05-03.Sista dag att ansöka är 2021-05-03SäkerhetspolisenBolstomtavägen 217169 Solna5694370