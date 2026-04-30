Integrationsutvecklare
Skatteverket / Datajobb / Sundbyberg
2026-04-30
eller i hela Sverige
Brinner du för integrationsutveckling? Vi söker nu Integrationsutvecklare med helhetsansvar för integrationslösningar som bidrar till ett fungerande samhälle. Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Som Integrationsutvecklare hos oss arbetar du i ett tvärfunktionellt agilt utvecklingsteam där ni tillsammans ansvarar för teamets leveranser samtidigt som ni ser till helheten. Du är med och tillgängliggör Skatteverket och vår information i kundens val av miljö och tar fram lösningar som gör det möjligt för medborgare att nyttja våra e-tjänster. Tillsammans i teamet organiserar ni arbetet och det finns goda möjligheter att fördjupa sig inom olika områden. Vi har ett strategiskt viktigt uppdrag och satsar på hållbara, framtidssäkra lösningar - alltid med samhällsnyttan i fokus.
Du är en nyckelperson i att från ax till limpa utveckla robusta och säkra integrationslösningar. Primärt arbetar du med realtidsintegrationer genom API lösningar (REST) och vår tekniska plattform är MuleSoft Anypoint. Vi organiserar oss genom SAFe ramverket och vår utvecklingsmiljö omfattar även Java, Red Hat OpenShift, Linux, Kubernetes, Docker, Informatica och Spring Boot.
Hos oss får du möjlighet till ständig utveckling och lärande i arbetet. Vi jobbar aktivt med kompetens och teknikutveckling genom exempelvis innovationssprintar. Tack vare att vi är en stor it-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet och du kan utveckla både bredd och spets hos oss.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på Jobba med it hos oss
Din placeringsort är Sundbyberg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
relevant eftergymnasial utbildning inom it eller teknik alternativt motsvarande aktuell och relevant arbetslivserfarenhet
flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av integrationsutveckling.
Det är önskvärt med aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av Mulesoft Anypoint eller motsvarande integrationsplattform/teknik. Det är även önskvärt med aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av realtidsintegrationer genom API lösningar (REST).
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På skatteverket.se/jobb kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
https://www.skatteverket.se/omoss/jobbahososs/ledigajobb.4.3a2a542410ab40a421c80005924.html
Sturegatan 4
172 31 SUNDBYBERG Kontakt
Jeanette Forsgren, ST jeanette.forsgren@skatteverket.se Jobbnummer
9886317