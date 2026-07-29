Integrationsspecialist inom systemintegration och digital vårdutveckling
Region Stockholm / Datajobb / Solna Visa alla datajobb i Solna
2026-07-29
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens digitala vård? Har du erfarenhet av systemintegration och vill arbeta i en verksamhet där tekniken gör verklig skillnad för patienter och vårdpersonal? Då kan tjänsten som integrationsspecialist inom Centricity High Acuity (CHA) vara rätt för dig.
Du erbjuds
en nyckelroll i förvaltningen av ett verksamhetskritiskt journalsystem för anestesi- och intensivvård
möjlighet att arbeta med avancerade systemintegrationer i nära samarbete med både verksamhet och IT
ett stimulerande arbete tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor med bred teknisk expertis
möjlighet att bidra till utvecklingen av moderna digitala lösningar som stärker patientsäkerheten och vårdens kvalitet.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
Karolinska Universitetssjukhuset bedriver högspecialiserad vård där digitalisering och moderna informationsstrukturer är en viktig del av utvecklingen. Centricity High Acuity (CHA) är journalsystemet för anestesi, intensivvård, postoperativ vård och neonatologi. Systemet kompletterar sjukhusets huvudjournalsystem och integreras med flera andra verksamhetskritiska system för att skapa en sammanhållen och säker informationshantering.
Förvaltningen av CHA sker regionalt och vi söker nu en integrationsspecialist till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
Som integrationsspecialist ingår du i leveransteamet och arbetar nära leveransledare, produktägare, övriga teammedlemmar, interna förvaltningar såsom Orbit och TakeCare samt externa leverantörer.
I rollen ansvarar du bland annat för att:
driva och samordna integrationsarbetet inom förvaltningen
säkerställa att integrationslösningar fungerar tekniskt och uppfyller verksamhetens behov
ta fram tekniska specifikationer och underlag inför beslut och releaser
konfigurera, övervaka och felsöka integrationer
dokumentera tekniska lösningar enligt förvaltningens riktlinjer
bidra till utveckling och förbättring av tekniska lösningar och arbetssätt.
Uppdraget kan även innebära deltagande i beredskap samt arbete med andra IT-system inom verksamheten.
Vi söker dig som
har god problemlösande analysförmåga och trivs med att analysera, felsöka och hitta hållbara lösningar i komplexa tekniska miljöer
arbetar strukturerat, planerar och organiserar ditt arbete väl samt säkerställer kvalitet i dokumentation, kravhantering och leveranser
samarbetar väl med andra och trivs med att arbeta nära både verksamhet, IT-funktioner och externa leverantörer för att nå gemensamma mål
är självgående, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver processer framåt på ett självständigt och initiativrikt sätt
har ett intresse för utveckling och förbättring samt bidrar aktivt till att utveckla tekniska lösningar och effektiva arbetssätt.KvalifikationerKvalifikationer
relevant högskoleutbildning inom IT, systemvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
dokumenterad erfarenhet av systemutveckling och/eller systemintegration
erfarenhet av kravanalys samt att formulera epics, user stories och acceptanskriterier
erfarenhet av att driva krav- och designprocesser
mycket god kommunikativ förmåga i svenska, i både tal och skrift.
Meriterande:
erfarenhet av förvaltningsledning eller projektledning
tidigare erfarenhet av arbete med systemintegrationer
erfarenhet av AI-verktyg eller AI-baserade arbetssätt som stöd för utveckling och effektivisering.
Om rekryteringsprocessen
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Stab Teknik Kontakt
SACO Karolinska saco.karolinska@regionstockholm.se Jobbnummer
10014540