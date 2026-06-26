Integrationsspecialist inom E-Commerce till DHL Freight
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2026-06-26
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Vill du arbeta med integrationslösningar i en större organisation där du får kombinera teknik, affärsförståelse och samarbete? I den här rollen driver du integrationsprojekt som gör verklig skillnad, från första dialog till fungerande lösning i drift.Publiceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos DHL Freight.Om företaget
DHL är ett av världens ledande logistikföretag och arbetar varje dag för att få människors och företags vardag att fungera. Genom smarta och hållbara logistiklösningar säkerställer DHL att varor och material når fram dit de ska – när de ska. Utan transporter stannar samhället, och därför har DHL ett viktigt uppdrag: Förena människor, förbättra liv.
DHL satsar just nu stort på sitt e-handelsnätverk i Sverige, läs mer om detta här: DHL satsar 2 miljarder för kraftfull utveckling av Sveriges e-handelsnätverk - DHL - SverigeDina arbetsuppgifter
Som Integrationsspecialist inom E-commerce arbetar du i en affärsnära roll där du ansvarar för att driva kundintegrationer från start till färdig lösning. Du är involverad i hela processen från att förstå kundens behov, föreslå rätt integrationslösning till att säkerställa att implementationen fungerar i praktiken.
Du fungerar som en brygga mellan affär samt IT och arbetar nära både interna team och externa parter. Rollen innebär också ansvar för att vidareutveckla och förbättra befintliga lösningar samt bidra till ökad digitalisering och automatisering hos kunder.
Exempel på arbetsuppgifter:
Driva implementation av kundintegrationer från design till go-live
Delta i säljdialoger och föreslå integrationslösningar (API, EDI, plugins)
Samla in och omsätta affärsbehov till tekniska krav
Koordinera mellan business, IT och externa partners
Förvalta och förbättra integrationer efter driftsättning
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Eftergymnasial utbildning inom IT, datavetenskap eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Meriterande med erfarenhet av integrationslösningar (API, EDI eller plugins)
Förmåga att arbeta i gränslandet mellan affär och teknik
God förståelse för komplexa IT-miljöer
Meriterande med E-commerce
Goda kunskaper i svenska samt engelska, både i tal och skrift
För att passa i rollen behöver du vara trygg i dialogen mellan teknik och affär. Du tar ansvar för att driva arbetet framåt, även när flera intressenter är involverade. Du är bra på att skapa struktur i komplexa situationer och kan prioritera utan att tappa helheten.
Samtidigt bygger du förtroende i samarbeten, både internt och externt, genom att vara tydlig i din kommunikation och lyhörd för olika behov.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Brillante Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7955869-2072393". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9980278