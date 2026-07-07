Integrationsspecialist
Region Jämtland Härjedalen, Digitalisering regional utveckling och stöd / Datajobb / Östersund Visa alla datajobb i Östersund
2026-07-07
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Region Jämtland Härjedalen har ca 4000 anställda som tillsammans arbetar för att skapa god hälsa och positiv livsmiljö framför allt inom hälso-, sjuk- och tandvård. Här finner du en spännande kombination av stad och landsbygd med goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid.
Vi söker nu en systemutvecklare med fokus på integrationer till vårt team för data och automation. Rollen är ny och innebär ett tydligt tekniskt ansvar för integrationsområdet när vi nu stärker vårt fokus och förbereder oss för framtida integrationslösningar.
Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med teamet i ett agilt arbetssätt. Fokus ligger på att utveckla, förvalta och kvalitetssäkra integrationer mellan verksamhetskritiska system – samtidigt som du är med och påverkar hur vårt framtida integrationslandskap ska se ut. Du blir en viktig del i att säkerställa att data flödar korrekt mellan system och att den är begriplig, användbar och långsiktigt förvaltningsbar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:
• utveckla och förvalta integrationer mellan olika system
• ta tekniskt ansvar för integrationslösningar och integrationsmönster
• arbeta med API:er (REST och SOAP) samt hantering av filöverföringar
• designa och utveckla datamodeller
• felsöka, dokumentera och kvalitetssäkra integrationer
• samarbeta nära teamet för data och automation samt andra delar av organisationen
• bidra till det agila arbetssättet och delta i gemensam planering och förbättringKvalifikationer
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och vill arbeta långsiktigt med systemutveckling i en samhällsviktig verksamhet.
Vi söker dig som:
• har relevant högskole-, universitets- eller YH-utbildning , eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• har erfarenhet som systemutvecklare med fokus på integrationer och/eller datamodellering
• kan ta ett tydligt tekniskt ansvar och arbeta strukturerat
• har erfarenhet av, eller god förmåga att, samarbeta med verksamhetspersoner utan teknisk bakgrund och kan översätta verksamhetsbehov till tekniska lösningar
• trivs med både självständigt arbete och samarbete i team
• uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
Meriterande
• erfarenhet av agilt arbetssätt
• erfarenhet av större eller komplexa integrationsmiljöer
• erfarenhet av tekniskt arbete inom svensk hälso- och sjukvård, exempelvis arbete med vårdsystem eller andra verksamhetsnära ITlösningar
Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du tar ansvar för dina uppgifter och trivs i en roll med många kontaktytor där samarbete är en naturlig del av arbetet. Du har förmåga att se både helhet och detaljer och motiveras av att skapa stabila och hållbara lösningar som ger verklig nytta för verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetsplatsen är belägen i Östersunds centrum. Möjlighet till delvis distansarbete finns, vilket ger goda förutsättningar att bo även i Åre eller andra delar av Jämtlands fjällvärld och kombinera ett meningsfullt arbete med en aktiv fritid.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 1 C335762". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Kyrkgatan 12 (visa karta
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831 31 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Digitalisering regional utveckling och stöd Kontakt
Vision
Gunvi Dahlström gunvi.dahlstrom@regionjh.se +46705874307 Jobbnummer
9994697