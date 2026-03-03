Integrations- och Systemingenjör till ledningssystem inom flyg och säkerhet
Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Järfälla Visa alla datajobb i Järfälla
2026-03-03
Vill du arbeta med avancerad teknik som bidrar till nationell och internationell säkerhet? Vill du göra det tillsammans med ett erfaret team i en prestigelös och dynamisk miljö? Då kan detta vara rätt roll för dig.
Om verksamheten
Organisationen är ett svenskt högteknologiskt försvars- och säkerhetsbolag som utvecklar avancerade system inom flyg, rymd, försvar och civil säkerhet. Här utvecklas bland annat ledningssystem, radarsystem, kommunikationslösningar, sensorer, avancerad mjukvara och teknik för både bemannade och obemannade flygplattformar.
Verksamheten erbjuder högteknologiska lösningar som används över hela världen och arbetar brett med utveckling, produktion, integration och support av system som ska fungera dygnet runt, året runt.
Om avdelningen
På denna avdelning utvecklas och levereras avancerade ledningssystem till både det svenska flygvapnet och internationella kunder. Avdelningen består av ett team på 10-12 personer med en öppen och informell kultur, mycket samarbete och tydligt tekniskt fokus.
Du blir en del av ett seniorare team där syftet är att förstärka gruppen med en erfaren ingenjör som både kan bidra direkt i projekten och stötta mer juniora kollegor. Rollen kräver inte lång onboarding - du kliver in och blir produktiv snabbt.
Arbetet sker från Järfälla på heltid, då mycket av verksamheten bedrivs i röd miljö. Under Q1 2027 flyttar avdelningen till Solna.
Varför söker de dig?
Verksamheten växer och behöver stärka upp teamet med en erfaren integrations- och systemingenjör. Fokus ligger på att hitta en kandidat med flera års erfarenhet, som kan driva arbetet i tidiga faser av projekten och fungera som stöd för mindre erfarna kollegor.
Om rollen
I denna roll arbetar du med att utveckla, konfigurera, integrera och driftsätta avancerade Linuxbaserade ledningssystem. Du är en central teknisk kompetens i projektens olika faser, men med tonvikt på arkitektur, integration och kommunikationslösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Systemutformning och integration av systemkomponenter
Konfiguration, driftsättning och utprovning
Felsökning inom nätverk, installation och kommunikationslösningar
Utformning av säkerhetslösningar såsom härdning, logghantering, brandväggar och PKI
Tekniska analyser och utredningar
Kundkontakter, samarbeten med användare och externa leverantörer
Resor förekommer, främst inom Sverige
Du arbetar nära kund och i en miljö där systemen är kritiska och måste fungera dygnet runt.
Vem är du?
Du har en trygg teknisk grund och är van att arbeta självständigt. Du trivs med kundkontakt, tar ansvar och har en positiv och lösningsorienterad inställning. Du kommunicerar väl både tekniskt och mellanmänskligt.
Du uppfyller följande krav:
Högskoleutbildning inom datateknik, nätverk eller motsvarande kompetens
Minst 3 års erfarenhet, gärna 6 år eller mer
Mycket god kunskap i Linux
God erfarenhet av Python och Bash
Erfarenhet av virtualisering, automatiserade installationer, driftsättning och felsökning
Grundläggande kunskaper inom IT-säkerhet, härdning, logghantering och brandväggar
Erfarenhet av versionshantering och PKI
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Arbetssätt och introduktion
Introduktionen följer verksamhetens standard med utrustning, handledning och tydliga ramar. Du arbetar på plats i Järfälla 100 %.
Välkommen med din ansökan
Här får du möjlighet att arbeta med avancerad teknik som gör skillnad på riktigt, i en miljö där både teknik och laganda står i centrum.
Om Framtiden AB
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag.
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. För denna tjänst blir du anställd som konsult genom Framtiden och utför ditt arbete på plats hos kunden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52129_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
175 00 STOCKHOLM Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Fredrik Svelander fredrik.svelander@framtiden.com +46706285222 Jobbnummer
9773385