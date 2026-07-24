Instrumentunderhåll Forsmark rustar för framtiden och söker
Vattenfall AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Östhammar Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Östhammar
2026-07-24
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Östhammar
, Uppsala
, Tierp
, Sala
, Enköping
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
UL trafikerar Forsmark med bussar som har trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida.
#vattenfall
Om rollen
Är du en engagerad person som vill arbeta med problemlösning i en spännande miljö som präglas av samarbete, kunskapsåterföring och säkerhet?
Nu söker vi en medarbetare till en utvecklande och intressant tjänst inom I&C till gruppen Instrumentunderhåll (NMK12) till Forsmarks Kraftgrupp.
Enheten Instrumentunderhåll ansvarar över att underhålla processystemen där utrustningen kan vara både analog och digital. Gruppen instrumentunderhåll för Forsmark 1 och 2 består av ca 17 medarbetare med varierande bakgrund och utbildningsnivå fördelat på tekniker, underhållsingenjörer, arbetsledare och gruppchef. Inom enheten för instrumentunderhåll finns även befattningar som systemingenjör och processingenjör vilket leder till goda möjligheter för kompetensutveckling och att avancera inom gruppen och enheten.Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter består av förebyggande och avhjälpande underhåll på våra datasystem. Du deltar aktivt i det operativa arbetet tillsammans med övriga på gruppen. Du kommer att delta i felsökningsinsatser och utvärdera utförda underhållsåtgärder. I rollen ingår också att du deltar i förnyelsearbete där vårt ansvar bl.a. är mjukvarukonstruktion och provningen.
Här får du möjlighet till ett varierande och roligt arbete där du arbetar både självständigt och i grupp. Eftersom vi ofta arbetar på driftsatt utrustning kommer det att ge dig en bra förståelse för processen och det krävs det att du är fokuserad och kvalitetsmedveten.
Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten och blir aktuellt när du känner dig trygg och viss erfarenhetsnivå uppnåtts. B-körkort är därför ett krav.
KravspecifikationBakgrund
Vi ser att du har som lägst gymnasieutbildning inom teknikområdet och är genuint intresserad av datorer
Vi ser gärna att du har goda kunskaper och erfarenheter inom Linux, Windows och/eller styrsystem så som ABB 800xA eller Siemens
Du bör ha erfarenhet av att kunna arbeta med och felsöka i olika typer av hårdvara där god analys‐ och felsökningsförmåga i driftkritisk miljö värderas högt
Vi ser positivt på om du har förståelse för programmering och nätverk
I rollen ingår det administrativt arbete och du behöver ha vana av eller intresse för att dokumentera ditt arbete på ett bra sätt. Förutom att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift så behöver du även kunna läsa och förstå teknisk engelska.
Vi ser det som meriterande om du
är högskoleingenjör med inriktning data, elektronik eller underhåll
har erfarenhet av instrumentunderhåll inom processindustrin
Som person ser vi att du är driven och har lätt för att skapa kontakt, vårda dina relationer och arbeta tillsammans med andra människor. Du har en god analytisk förmåga och vi ser att du drivs av ett genuint intresse för teknik och gillar att lära dig nya saker. Arbetet kan vara händelsestyrt i många situationer, vilket kräver att du är flexibel. Vi arbetar tätt ihop i gruppen, därför är det viktigt att du värdesätter gott samarbete och bidrar till ett bra gruppklimat.
Vi erbjuder dig
Att här får du möjlighet till ett varierande och roligt arbete där du arbetar både självständigt och i grupp. Eftersom vi ofta arbetar på driftsatt utrustning kommer det att ge dig en bra förståelse för processen men det krävs det att du är fokuserad och kvalitetsmedveten. Hos oss har du möjlighet till kompetensutveckling och avancera inom gruppen.
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: Rekryterande chef Andreas Nordqvist Söderlund,
070-5675088 eller arbetsledare Julia Andersson, 073-8032181.
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Sofie Söder tfn 070–8298258
OBS! Annonseringsperioden pågår under sommarledighet. Vi kommer att gå igenom inkomna ansökningar efter sista ansökningsdag.
Våra fackliga representanter är: Akademikerna – Anders Karlsson, Ledarna – Ida Engvall Walther, SEKO – Leo Lehtinen, Unionen Dick Skattberg. Samtliga nås på telefon 0173 - 81 000.
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026
Vi ser fram emot just din ansökan så tveka inte - sök redan i dag!
Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Som en del av rekryteringsprocessen kan ett test förekomma.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
Vi är övertygade om att mångfald berikar, och arbetar därför kontinuerligt för jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats. Läs gärna mer om vårt arbete inom mångfald och inkludering på vår hemsida https://careers.vattenfall.com/se/jobba-med-oss/
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
10010874