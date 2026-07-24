Instrumentunderhåll Forsmark rustar för framtiden och söker två
Vattenfall AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Östhammar Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Östhammar
2026-07-24
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Företagsbeskrivning
Forsmarks kärnkraftverk är en av de största elproducenterna i Sverige och vi producerar en sjättedel av den el som förbrukas i Sverige. Kärnkraftselen har mycket låga fossila avtryck och är en stabil och väderoberoende kraftkälla. Sedan 1980 har våra tre produktionsanläggningar levererat klimatsmart el varje dag, året runt.
På Forsmark arbetar i dag cirka 1 200 anställda och vi ingår i Vattenfallkoncernen som verkar på en europeisk arbetsmarknad med möjligheter till en fantastisk utveckling för dig som anställd. Vår arbetsplats är vackert belägen längs sköna Roslagskusten.
UL trafikerar Forsmark med bussar som har trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida.
#vattenfall
Om rollen
Vill du vara med och underhålla och utveckla våra kärnkraftsanläggningar, samtidigt som du bidrar till Sveriges fossilfria elförsörjning? Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Forsmarks Kraftgrupp AB.
Nu söker vi två stycken Underhållstekniker till gruppen Instrumentunderhåll (NMK12)
Enheten Instrumentunderhåll ansvarar över att underhålla processystemen där utrustningen kan vara både analog och digital. Gruppen instrumentunderhåll för Forsmark 1 och 2 består av ca 17 medarbetare med varierande bakgrund och utbildningsnivå fördelat på tekniker, underhållsingenjörer, arbetsledare och gruppchef. Inom enheten för instrumentunderhåll finns även befattningar som systemingenjör och processingenjör vilket leder till goda möjligheter för kompetensutveckling och att avancera inom gruppen och enheten. Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Som underhållstekniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter bestå av förebyggande och avhjälpande instrumentunderhåll på reaktor- och turbinsystem där analog teknik blandas med digital. Du deltar aktivt i det operativa arbetet tillsammans med övriga på gruppen. Du kommer att delta i felsökningsinsatser och utvärdera utförda underhållsåtgärder. I rollen ingår också att du deltar i förnyelsearbete där vårt ansvar är att medverka i projekt där vi bl.a. utför provningen efter utfört montage.
Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten och blir aktuellt när du känner dig trygg och viss erfarenhetsnivå uppnåtts. B-körkort är därför ett krav.
Kravspecifikation
Vem är du?
som lägst har du en gymnasieutbildning inom teknikområdet. Har du högre utbildning eller arbetslivserfarenhet från processindustrin inom instrumentunderhåll, elektronik eller mät- och reglerteknik ses det som meriterande
goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt läsa och förstå teknisk engelska
erfarenhet av ABB/Siemens automationssystem är det meriterande
Som person söker vi dig som har lätt för att skapa kontakt, vårda dina relationer och arbeta tillsammans med andra människor. Du drivs av ett genuint intresse för teknik och gillar att lära dig nya saker. I rollen ingår en del administration så du behöver ha vana av eller intresse för att dokumentera ditt arbete på ett bra sätt. Här får du möjlighet till ett varierande och roligt arbete där du arbetar både självständigt och i grupp.
Eftersom vi ofta arbetar på driftsatt utrustning kommer det att ge dig en bra förståelse för processen men det krävs det att du är fokuserad och kvalitetsmedveten. Vi arbetar tätt ihop i gruppen, därför är det viktigt att du värdesätter gott samarbete och bidrar till ett bra gruppklimat.
Vi erbjuder dig
Att här får du möjlighet till ett varierande och roligt arbete där du arbetar både självständigt och i grupp. Eftersom vi ofta arbetar på driftsatt utrustning kommer det att ge dig en bra förståelse för processen men det krävs det att du är fokuserad och kvalitetsmedveten. Hos oss har du möjlighet till kompetensutveckling och avancera inom gruppen.
Ytterligare information
Vid frågor om tjänsten hör av dig till: Rekryterande chef Andreas Nordqvist Söderlund,
070-5675088 eller arbetsledare Julia Andersson, 073-8032181.
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till: Rekryterare Sofie Söder tfn 070 – 829 82 58.
OBS! Annonseringsperioden pågår under sommarledighet. Vi kommer att gå igenom inkomna ansökningar efter sista ansökningsdag.
Våra fackliga representanter är: Akademikerna – Anders Karlsson, Ledarna – Ida Engvall Walther, SEKO – Leo Lehtinen, Unionen Dick Skattberg. Samtliga nås på telefon 0173 - 81 000.
Placeringsort: Forsmark
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2026
Vi ser fram emot just din ansökan så tveka inte - sök redan i dag!
Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Som en del av rekryteringsprocessen kan ett test förekomma.
Bussar till och från Forsmark är anpassade efter dagtidspersonalens arbetstider. Vi erbjuder även arbetsbussar med trådlöst nätverk på sträckorna Gävle-Forsmark och Uppsala-Forsmark, som ger dig möjligheten att använda restiden som arbetstid om/när arbete tillåter. Du har också möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle och Uppsala alternativt arbeta hemifrån om/när arbetet tillåter.
Läs gärna mer om Forsmark på vår hemsida https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/forsmark
Vi är övertygade om att mångfald berikar, och arbetar därför kontinuerligt för jämställdhet och inkludering på vår arbetsplats. Läs gärna mer om vårt arbete inom mångfald och inkludering på vår hemsida https://careers.vattenfall.com/se/jobba-med-oss/
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Du kan komma att bli krigsplacerad. Eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
10010875