Instrumenttekniker till VA SYD

Är du instrumenttekniker eller elektriker med erfarenhet av kalibrering och förebyggande underhåll? Då ska du läsa vidare.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete som instrumenttekniker där du ges mycket eget ansvar och samtidigt bidrar till driftsäkerhet i våra anläggningar.Din kommande roll
Dina arbetsuppgifter blir att:
- ansvara för tillsyn, skötsel, felavhjälpning, kalibrering av VA SYDs instrumentering
- ansvara för planering, utförande och idrifttagning av instrumentering enligt VA SYDs arbetssätt och standarder
- bidra som kravställare och mottagare i projekt
Ditt huvudsakliga arbetsområde kommer att vara i Malmö, men eftersom gruppens ansvarsområde sträcker sig över alla VA SYDs medlemskommuner kommer du även vid behov att arbeta på våra andra anläggningar.
Du kommer att vara en del av gruppen El och Instrument inom enheten Underhåll, vars uppdrag är att bedriva och utveckla underhållsarbetet på VA SYDs anläggningar. Vi är 11 elektriker och 3 instrumenttekniker där vi tillsammans har ett brett kunskapsområde inom processinstrumentering samt förebyggande och avhjälpande underhåll. I enheten jobbar vi tvärfunktionellt och lösningsorienterat för att lösa vårt uppdrag.
Vi erbjuder
Som instrumenttekniker kommer du till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över våra mål och samhällsviktiga uppdrag där du ges mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. Rollen kan delvis anpassas baserat på din erfarenhet. Vi arbetar normalt kl 07.00-15.30 och tillämpar flextid. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
Du är en person som värderar att bygga gott samarbete och är tydlig och lyhörd i din kommunikation. Service kommer naturligt för dig, och du har en stark förmåga att planera ditt arbete och är en god problemlösare. Vi söker dig som står bakom vår miljöidentitet och våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har:
- utbildning som industrielektriker eller elektriker
- 5 eller fler års arbetserfarenhet som elektriker
- praktisk erfarenhet av schemaläsning och felsökning
- arbetat med instrumenthantering inom industrin i någon form
- B-körkort
- meriterande om du har erfarenhet eller praktisk kunskap om CMX- eller ProCal V instrumentdatabas
Har du ovan nämnda erfarenhet inom VA-branschen, industribranschen, med fördel processindustri, eller installationsbranschen är det meriterande.
Välkommen med din ansökan!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Ersättning
