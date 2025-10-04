Instrumenttekniker till Kraftringen i Örtofta!
Academic Work Sweden AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Eslöv Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Eslöv
2025-10-04
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Eslöv
, Lund
, Lomma
, Landskrona
, Malmö
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens energi? Som instrumenttekniker på Kraftringen får du arbeta med moderna produktionsanläggningar, bidra till hållbara energilösningar och utveckla tekniska system som gör skillnad både för miljön och för regionen. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Kraftringen är ett kommunägt energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Genom att använda naturresurser så effektivt som möjligt satsar Kraftringen på lokala energilösningar som ger stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen.
Som kommunägt bolag fokuserar de inte på vinstmaximering utan på affärsmässig samhällsnytta. Delar av vinsten går tillbaka till invånarna genom ägarkommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma i form av kommunal service och långsiktiga investeringar. Med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar säkerställer Kraftringen en trygg energiförsörjning idag och för kommande generationer.
Som instrumenttekniker hos Kraftringen blir du en viktig del av teamet som säkrar driften av produktionsanläggningarna. Här får du ett omväxlande arbete där du både arbetar praktiskt med underhåll, felsökning och reparationer samt delta i spännande projekt kring ny- och ombyggnationer. Du kommer att arbeta med kalibrering och montage av instrument, medverka vid tester och driftsättning samt bidra till att utveckla nya tekniska lösningar och förbättrade arbetsmetoder.
Du erbjuds
• Möjlighet att växa och utvecklas i en framtidsbransch, där ditt arbete gör skillnad för både samhälle och miljö
• En roll med mycket varierande arbetsuppgifter och stora möjligheter att påverka det förebyggande underhållet
• En trygg anställning men fördelaktiga förmåner
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-04Dina arbetsuppgifter
• Utföra förebyggande, förbättrande och avhjälpande underhåll på instrument och reglerutrustning
• Arbeta med kalibrering, instrumentmontage samt revisionsarbeten
• Felsöka och åtgärda problem med processinstrument samt genomföra reparationer
• Medverka vid test och driftsättning av instrument- och automationsutrustning
• Utveckla och optimera rutiner för förebyggande underhåll samt bidra till löpande förbättringsarbete
• Delta i projekt, ny- och ombyggnationer samt revisioner av anläggningar
• Samarbeta nära med driftpersonal och andra underhållsteam för att säkerställa anläggningarnas funktionalitet
• Bidra till utveckling av tekniska lösningar och arbetsmetoder
• Beredskapstjänstgöring kan förekomma
VI SÖKER DIG SOM
• Har en el/teleteknisk utbildning med inriktning instrument- och styr- och reglerteknik
• Har tidigare arbetslivserfarenhet av från en liknande roll som instrumenttekniker med arbete inom processindustri eller liknande
• Har B-körkort
• Har goda kunskaper i svenska och engelska
• Har stort eget driv och vilja att utveckla arbetsuppgifter
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av CMX kalibreringsdatabas
• Erfarenhet från kraftvärmeverk eller liknande anläggningar
• Deltagande i större revisioner för produktionsanläggningar
• Bakgrund som elektriker
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Social
• AnsvarstagandeÖvrig information
• Kraftringen är en viktig del av totalförsvaret. Därför krigsplacerars samtliga tillsvidareanställda inom koncernen. Krigsplaceringen görs i enlighet med Lagen om totalförsvarsplikt (1994:1809)
• Beredskapstjänstgöring kan förekomma
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Här kan du läsa mer om Kraftringen! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114938". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9540643