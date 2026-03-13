Instrumentlärare piano och gitarr
2026-03-13
Brinner du för musik och vill inspirera nästa generation musiker?
Nordanstigs Kulturverkstad söker nu en engagerad och kreativ instrumentlärare i piano och gitarr! Här får du chansen att vara med och utveckla vår växande kulturskoleverksamhet tillsammans med entusiastiska elever i åldrarna 7-24 år.
Vad vi erbjuder
Ett kreativt och varmt sammanhang där musiken står i centrum
Undervisning ges individuellt och i grupp
Möjlighet att inspirera allt från nybörjare till mer avancerade elever
Möjlighet till reseersättning
Anpassningsbara arbetstider
Vi söker dig som
Har goda kunskaper i piano och/eller gitarr
Har pedagogisk erfarenhet eller stark vilja att undervisa
Kan möta elever på deras nivå och skapa en inspirerande lärmiljö
Är flexibel, positiv och gillar att arbeta med barn och unga
Högskoleutbildning som musiklärare är meriterande
Undervisning sker på kvällstid, vid ett eller några tillfällen i veckan med tillträde inför höstens kurser
Start enligt överenskommelse
Rekrytering sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Så här söker du:
Skicka CV och kort personligt brev till info@noku.se
Var med och forma framtidens musikliv i Nordanstig - sök idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
E-post: info@noku.se Arbetsgivare Studieförb Bilda Mitt
Arbetsplats
