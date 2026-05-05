Instrumentkonstruktör
Afry AB / Elektronikjobb / Norrköping
2026-05-05
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer - Result driven, Client centric, Empowering och Accountable - vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-05-05Beskrivning av jobbet
Vår avdelning inom El, Instrument & Automation på AFRY består idag av ett team med el-, instrument- och automationsingenjörer placerade i Norrköping och Linköping. Vi arbetar med allt från projektering och konstruktion till idrifttagning och tekniskt stöd inom process- och tillverkningsindustri, energi samt andra industrisegment. Hos oss blir du en del av ett lag som värdesätter samarbete, kunskapsdelning och trivsel. Vi ingår i Pulp & Paper Sweden och levererar både projekt- och PS-uppdrag till en bred kundbas i regionen.
Som Instrumentingenjör hos oss arbetar du med instrumentering i industriella processanläggningar, med fokus på både konstruktion och fältinstallation. Du blir en viktig kompetens i våra projekt där instrumentroller är efterfrågade och ofta avgörande för helhetsleveransen.
Exempel på arbetsuppgifter
Instrumentkonstruktion och framtagning av teknisk dokumentation
Framtagning och uppdatering av instrumentlistor, loopdiagram, datablad och I/O-listor
Medverkan i projektering, tekniska val och lösningsframtagning
Samarbete med process-, el- och automationskonstruktörer samt kund
Deltagande i verifiering, loopcheck, FAT/SAT och driftsättning
Hantering av ändringar och tekniska avvikelser i projekt
I vissa uppdrag arbete med säkerhetsklassade anläggningar och moment
Gruppen består av kunniga och engagerade kollegor med en bra mix av junior och senior erfarenhet. Du har tillgång till stöd från erfarna ingenjörer och specialister inom både instrument, el och styrsystem, även från andra AFRY-kontor vid behov.
Vi arbetar primärt i projektform och har ett nära samarbete med andra teknikområden och geografier inom AFRY. Kombinationen av bred teknisk kompetens och varierande uppdrag ger dig goda möjligheter till utveckling - både i din nuvarande roll och på sikt, exempelvis med fördjupning inom instrumentering eller ett större ansvar i projektenKvalifikationer
För att lyckas i rollen tror vi att du trivs i en tekniskt utmanande miljö där du får använda din problemlösningsförmåga och arbeta lösningsorienterat tillsammans med andra. Du tar ansvar för dina leveranser, är serviceinriktad gentemot kund och kollegor samt har ett driv att utveckla både dig själv och verksamheten.
För att passa in i rollen hos oss tror vi att du har:
Erfarenhet av arbete med instrumentering inom processindustri
Kunskap inom instrumentkonstruktion, fältinstrument, givare och reglerventiler
Systemvana och erfarenhet av AutoCad
Relevant teknisk utbildning från gymnasium, yrkeshögskola eller högskola, alternativt motsvarande erfarenhet
Språkkunskaper: svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet eller utbildning inom ATEX och Ex-klassade installationer
Kunskap eller certifiering inom SIL / funktionell säkerhet
Erfarenhet av konstruktionsverktyg såsom Comos, Eplan eller Insyde
Kurser eller utbildning inom processinstrumentering eller reglerteknik
Ytterligare information
Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-05-31.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Mattias Walther, Service Area Managermattias.walther@afry.com
+46 10 505 01 44
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss vänligen direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 NORRKÖPING Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9893463