Instruktörer till FM Vinterenhet
Försvarsmakten / Militärjobb / Boden Visa alla militärjobb i Boden
2026-06-26
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Boden
, Luleå
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eller i hela Sverige
Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde och i omvärlden har förändrats och regeringen har därför beslutat att den militära förmågan ska stärkas. Betydelsen av norra Sverige och Nordkalotten har stärkts, vinterförmåga och vinterträning inom Försvarsmakten och bland våra partnerländer har därmed ökat.
Försvarsmaktens vinterenhet (FMVE) är en del av I 19 och har som huvuduppgift att utveckla och samordna vinter- och subarktisk förmåga inom hela Försvarsmakten.
Vi söker dig som vill vara med i utvecklingen av subarktisk förmåga. Vi kommer att erbjuda dig möjligheter att utvecklas med spännande uppgifter på olika platser. Som officer vid utbildningsavdelningen är din huvuduppgift att utbilda våra elever vid nationella och internationella kurser. Som en del av Försvarsmakten får du erfarenheter, meriter och inte minst en gemenskap som du bär med dig resten av livet. Du utvecklas dagligen genom att se hur du kan göra skillnad. Du möts av utmaningar samtidigt som du har en stark och trygg arbetsgivare som backar upp. Det finns helt enkelt många fördelar för dig.Publiceringsdatum2026-06-26Om företaget
FM Vinterenhet bidrar till att Försvarsmakten insatsförband kan verka i alla klimatområden och då särskilt i vintermiljö. Enheten är placerad i Boden och är organiserad under Norrbottens Regemente I 19. Utbildningsavdelningen genomför kurser under hela året.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I första hand så handlar arbetet om att du verkar som kurschef/instruktör vid enhetens nationella och internationella kurser vilket innebär att du utbildar både på svenska och engelska. Du kommer att delta i försvarsgemensamma projekt, vara instruktör vid utbildande moment samt vara ett kompetensstöd för egna och allierade förband. Vidare så leder/deltar du i projekt inom det subarktiska klimatet, deltar i Försvarsmakten säkerhetsinspektioner avseende kallt väder samt utför övriga förekommande arbetsuppgifter.
KRAV Kvalifikationer
Yrkesofficer, OR6/7 med minst 5 års yrkeserfarenhet.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska
Körkort lägst BDina personliga egenskaper
Du är en individ med hög integritet, god social kompetens och välkomnar olikhet. Du har en hög ansvarskänsla, det innebär att du har förmågan att arbeta självständigt, men har inga problem att samarbeta med andra både inom och utom sektionen. Du skall kunna genomföra och utvärdera resultat av utförda arbeten och uppdrag inom verksamheten Du har ett högt säkerhetsmedvetande i ditt arbete, hanterar dina uppgifter med god helhetssyn och fattar beslut i linje med högre chefs vilja. Du är noggrann samt har ett strukturerat arbetssätt och förmågan att växla tempo när så krävs. Du har en positiv inställning till fysisk träning då detta är en del av arbetsuppgifterna i Försvarsmakten.
Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Militärt förarbevis/körkort skoter, bandvagn, tung lastbil med släp och hjullastare
Mycket god förmåga att leda trupputbildning upp till pluton
God personlig färdighet (vapen, fysisk prestationsförmåga, FUSA/SUSA(förbandsutbildning/Stridsutbildning skarp ammunition).
Fjäll- och/eller sjukvårdsinstruktör.
Erfarenhet av att arbeta i och självständigt driva projekt
Tidigare tjänstgöring vid skola/centra inom Försvarsmakten
Språkkunskaper utöver engelska och svenska
God erfarenhet av att arbeta i subarktiskt klimat
God administrativ förmåga i Försvarsmaktens stödsystem Övrig information
Anställningsform: Anställningen är tillsvidareanställning, vi tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Boden, tjänstgöring på annan ort nationellt och internationellt ingår periodvis.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
För upplysningar om befattningen kontakta:
Anders Killmey. anders.killmey@mil.se
, 072-712 38 76
Frans Wickbom. frans.wickbom@mil.se
, 070-395 49 30
För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Anders Killmey. anders.killmey@mil.se
, 072-712 38 76
Fackliga företrädare nås via Försvarsmaktens växel: 010-825 10 00
OF- Bothnia, Janne Almgren
Försvarsförbundet, Annelie Forshage
Seko försvar, Susanne Thunberg
SACO, Björn Astermo
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Vi vill även att du bifogar; referenser, ev intyg om genomförd utbildning både inom och utom Försvarsmakten, ev intyg om genomförd internationell tjänst.
I 19 är ett av Sveriges största regementen. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden. Regementets viktigaste uppgift är att bygga krigsförband och under de närmaste åren ska I 19 successivt utveckla den nya Norrbottensbrigaden. År 2028 ska regementet kunna utbilda, förrådsställa och mobilisera hela brigaden inklusive de tillhörande funktionsförbanden. Brigaden ska kunna föra strid i alla miljöer men vara specialiserad för strid i den subarktiska miljön på Nordkalotten. Värnpliktsutbildningen genomförs vid Norrbottens pansarbataljon som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förband till Norrbottensbrigaden. Regementet består i övrigt av regementsstaben, Försvarshälsan, Garnisonsstödsenheten, Logistikenheten och Lokalplaneringsenheten.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
961 19 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9980040