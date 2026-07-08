Instruktör/utbildare Transport
Dille Gård AB / Lärarjobb / Östersund Visa alla lärarjobb i Östersund
2026-07-08
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Välkommen att söka jobb hos oss, Dille Gård, en annorlunda skola.
Vi är ett litet dynamiskt företag med verksamhet inom utbildning och veterinärvård. Vi jobbar mot vår vision "Vi skapar nya berättelser genom modiga val" med stor entreprenörsanda. Vi jobbar hårt med att skapa en trygg, prestigelös och inspirerande miljö för personal och de människor vi möter i vårt arbete.
Vi utbildar inom skog, djur och förarutbildningar. Här finns ca 50 personal, 140 gymnasieelver och ett 100-tal vuxenstudenter. Ta en titt på vår facebooksida eller Instagram så ser du mer om vad som händer på Dille Gård just nu.
Vi har också en syskonskola i Haninge söder om Stockholm, Berga Naturbruksgymnasium
På Dille Gård i Ås har vi Naturbruksprogrammet på gymnasiet samt komvux med profilerna; Häst, Jakt, Hund, Äventyr, skogsmaskin, buss, lastbil och Djursjukvård. Skolans personal jobbar nära de studerande med en processinriktad pedagogik. Skolan ligger i fin gårdsmiljö och fastigheten utvecklas ständigt. I anslutning till skolan ligger vår fina veterinärklinik.
Vi strävar efter att arbeta nära eleverna och jobbar mycket med vår "Dilleanda".
Då några av våra kollegor går vidare mot nya utmaningar söker vi nu två instruktörer/trafiklärare som brinner för utbildning och vill dela sin kunskap med blivande förare inom branschen.
Krav:
Några års erfarenhet från branschen.
C- och/eller CE-körkort (det är meriterande med D- och/eller DE-körkort).
Du har fyllt 21 år och har under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren haft sådan behörighet.
Meriterande:
Godkänd tung trafiklärare av Transportstyrelsen för behörigheterna C och CE (meriterande med D och DE).
Tidigare erfarenhet av att vara handledare eller att ha arbetat med utbildning i någon form.
Som person är du flexibel, pedagogisk och är inte rädd för att möta utmaningar. Du brinner för utbildning och har en särskild förmåga att anpassa ditt lärande efter individens behov. Du har ett stort tålamod och skapar lätt relationer som inger förtroende. Vi värdesätter ditt personliga engagemang högt och för att bli aktuell för tjänsten är det viktigt att du lever efter våra värderingar.
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö med kollegor som delar din passion för utbildning.
Möjligheter till vidareutveckling och fortbildning.
En tjänst där du kan göra skillnad och forma framtidens trafiklärare.
Mycket förmånliga friskvårdsförmåner
Tjänsten omfattar 100%. Start efter överenskommelse. Urval sker löpande och stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: hakan.p@dille.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Transport-26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dille Gård AB
(org.nr 556417-3853)
Arenavägen 4 (visa karta
)
831 58 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Dille Gård Kontakt
Utbildningschef
Håkan Pihl hakan.p@dille.se Jobbnummer
9996455