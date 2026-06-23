Instruktör till transportriktningen på Jälla
Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola / Pedagogjobb / Uppsala Visa alla pedagogjobb i Uppsala
2026-06-23
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vill du ha engagerade kollegor och elever? Ett omväxlande jobb och arbeta med ungdomar? Då kan du vara den vi söker till Uppsala yrkesgymnasium Jälla!
Uppsala yrkesgymnasium Jälla är ett gymnasium med bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet, vvs- och fastighetsprogrammet, naturbruksprogrammet, fordon- och transportprogrammet samt introduktionsprogrammet. Dessutom finns särskola och vuxenutbildningar på skolans område. Skolan är belägen 6 kilometer från Uppsalas centrum och har idag cirka 650 elever. Läs mer om yrkesgymnasium Jälla här.
På fordon- och transportprogrammet samarbetar alla medarbetare för att alla elever skall få en utbildning som branschen kräver. Vi arbetar tillsammans och driver utvecklingen tillsammans. Skolan har välutrustade lokaler och goda samarbeten med branschen i regionen.
Som instruktör har du en så kallad uppehållstjänst vilket innebär att du är ledig på jullov och sommarlov, men du arbetar resten av året och då är det 40 timmar i veckan.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som instruktör på transportinriktningen på fordons- och transportprogrammet består jobbet av övningskörning med elever för B, C och CE och utbildning i truck. Eventuellt viss teoriundervisning ingår. Du ska även hjälpa till med APL-anskaffning och ta hand om fordon. Du är en del i ett team som jobbar tillsammans kring cirka 50 elever i åk 2 och åk 3.Publiceringsdatum2026-06-23Kvalifikationer
Vi söker dig som har B, C/CE-körkort och giltig yrkeskompetensbevis (YKB). Du behöver ha vana och erfarenhet från transportbranschen i närområdet.
Det är meriterande om du:
Är utbildad trafiklärare
Är truckinstruktör
Är utbildare i arbete på väg
Är ADR-utbildare
Har erfarenhet av pedagogiskt arbete.
Vidare så tar du ansvar för din uppgift och strukturerar själv upp ditt angreppssätt. Du driver dina processer vidare. Du arbetar bra med andra människor. Du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människans olika förutsättningar samtidigt som du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren. Slutligen så gör du korrekta avvägningar och prioriteringar. Du väger samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och visar omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut.
Upplysningar
Intervjuer kommer att ske löpande.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Tina Eriksson, programrektor, 018-727 92 38.
Fackliga företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 54 75.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03475". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal gymnasieskola Kontakt
Programrektor
Tina Eriksson 018-7279238 Jobbnummer
9974645