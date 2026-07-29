Instruktör till Räddningstjänsten Mälardalen
Räddningstjänsten Mälardalen / Pedagogjobb / Hallstahammar Visa alla pedagogjobb i Hallstahammar
2026-07-29
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Kungsör
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Räddningstjänsten Mälardalen i Hallstahammar
, Surahammar
, Köping
, Västerås
, Arboga
eller i hela Sverige
VI ERBJUDER DIG
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag–fredag, 40 timmar per vecka.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation med höga ambitioner, stark framtidstro och stort fokus på utveckling. Vi satsar på både medarbetarskap och ledarskap och erbjuder en arbetsplats där kompetens, engagemang och samarbete står i centrum.
Som medarbetare hos Räddningstjänsten Mälardalen får du bland annat:
• Tre timmars träning på arbetstid per vecka
• Tillgång till gym på våra stationer
• Friskvårdsbidrag på 1 000 kronor per år
• Flexibel arbetstid som bidrar till en god balans mellan arbete och fritid
• 31–32 semesterdagar från det år du fyller 40 år
• Möjlighet att ta ut semester redan under intjänandeåret
• Lönetillägg vid föräldraledighet
• Möjlighet att växla semesterdagstillägget mot 5–6 extra lediga dagar per år
• Möjlighet till löneväxling för pensionssparandePubliceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Brinner du för att utbilda och utveckla andra? Då kan detta vara tjänsten för dig.
Vi söker nu en instruktör till Enheten för övning och utbildning med placering på Eriksberg i Hallstahammar. Här finns vårt moderna övningsfält med goda möjligheter att genomföra utbildningar och övningar i en inspirerande miljö.
Enheten för övning och utbildning ansvarar för planering, genomförande och utveckling av både interna och externa utbildningar samt övningsverksamhet inom Räddningstjänsten Mälardalen. Enheten arbetar för att säkerställa att organisationens medarbetare har rätt kompetens och förmåga att möta framtidens krav och utmaningar.
Enheten består av engagerade medarbetare med bred erfarenhet inom räddningstjänst, utbildning och övningsverksamhet.
Tjänsten är varierad och erbjuder stora möjligheter att utveckla både dig själv och andra. Du kommer att planera, leda och genomföra såväl interna som externa utbildningar samt bidra till utvecklingen av förbundets utbildnings- och övningsverksamhet.
Exempel på externa utbildningar
Som instruktör kommer du bland annat att genomföra utbildningar inom:
• Praktisk brandsläckning och brand i kläder
• HLR och första hjälpen
• Utrymning
• Stoppa blödning
Du kommer även att medverka i och genomföra interna utbildningar, inklusive GRIB och RHUB-utbildningar. Vilka utbildningsområden du ansvarar för anpassas utifrån din erfarenhet och kompetens.
Exempel på interna utbildningar
• Motorsågsutbildning
• Terräng- och chaufförsutbildning
• Grundläggande rök- och kemdykarutbildning
• RDL-utbildning
• Introduktion för sommarvikarier
• Skärsläckarutbildning
I rollen ingår även att planera och genomföra övningar för både heltids och deltidsorganisationen samt att bidra till utvecklingen av utbildningsmaterial och utbildningsmetoder.
Resor inom förbundets geografiska område förekommer regelbundet i tjänsten.Kvalifikationer
Erfarenhet som instruktör och utbildare inom brand och/eller HLR
Erfarenhet av arbete som brandman heltid/deltid eller sjuksköterska med erfarenhet från ambulanssjukvård.
B-körkort eller högre
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Det är meriterande om du är instruktör inom brandsäkerhet, trafik, fordon, skärsläckare, sjukvård och/eller motorsåg samt om du har någon form av pedagogisk utbildning.
För att trivas och lyckas i rollen är du en trygg och stabil person med god samarbetsförmåga. Du har ett positivt förhållningssätt, skapar engagemang hos andra och bidrar med energi, driv och entusiasm i ditt arbete.
Du arbetar strukturerat och självständigt samtidigt som du är flexibel och har lätt att anpassa dig till verksamhetens behov. Du har ett genuint intresse för lärande och pedagogik och motiveras av att utveckla andra människors kunskaper och förmågor.
Vi ser också att du är initiativtagande, ansvarstagande och har en vilja att kontinuerligt utvecklas i din roll som instruktör och utbildare.
OM OSS
Räddningstjänsten Mälardalen är ett kommunalförbund där kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås tillsammans ansvarar för räddningstjänst och förebyggande arbete. Vårt uppdrag är att skapa trygghet för människor som bor, arbetar och vistas i regionen genom att förebygga olyckor, hantera räddningsinsatser och stärka samhällets beredskap.
Hos oss arbetar omkring 280 medarbetare inom flera olika professioner – från brandmän och insatsledare till brandingenjörer, brandinspektörer och specialister. Genom kunskap, samverkan och engagemang minskar vi risker och hanterar händelser när de inträffar.
Vårt verksamhetsområde rymmer en varierad och komplex riskbild med bland annat hamn och oljehamn, flygplats, större industrier, europaväg och riksvägar, höga byggnader, undermarksanläggningar och kulturhistorisk bebyggelse. Det gör arbetet hos oss både utmanande och utvecklande.
Vi drivs av en gemensam vision: en dynamisk räddningstjänst som står för trygghet, effektivitet och säkerhet – och där mod, omtanke och delaktighet präglar vårt arbete varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Räddningstjänsten Mälardalen
(org.nr 222000-1271), https://rtmd.se/omoss/jobbahososs.4.340246a216ed55f98f5894d.html
Vallbyleden 9 (visa karta
)
721 87 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Räddningsavdelningen , Övning och utbildning Kontakt
Enhetschef
Nathalie Eriksson Gullbro nathalie.erikssongullbro@rtmd.se 010-1798276 Jobbnummer
10015149