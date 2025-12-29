Instruktör till Karolinska gymnasiet
2025-12-29
Har du erfarenhet av lantbruk och skogsbruk och vill arbeta nära elever i en varierad och praktisk roll? Då kan du vara den vi söker till naturbruksprogrammet på Karolinska gymnasiet!Publiceringsdatum2025-12-29Om tjänsten
Som instruktör på naturbruksprogrammet bistår du våra lärare inom lantbruk, skog och häst med praktiska uppgifter kopplade till verksamheten. Du blir en viktig del av vår verksamhet och arbetar nära både elever och lärare, du bidrar till att skapa en trygg och lärorik miljö. Du ansvarar för att undervisningen fungerar i våra praktiska miljöer och ser till att allt är i gott skick. Hos oss samarbetar du med kollegor och bygger starka kontakter inom skogs- och lantbruksbranschen, vilket gör dig till en viktig länk mellan skolan och arbetslivet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• ansvara för underhåll och enklare reparationer av maskiner och utrustning
• arbeta med skörd och skötsel av grödor
• hantera fordon och drivmedel på ett säkert och strukturerat sätt
• säkerställa skötsel av lokaler och praktiska miljöer
• samverka med branschråd och APL-platser för att skapa goda förutsättningar för elevernas praktik
Om arbetsplatsen
Du tillhör karolinska gymnasiets naturbruksprogram och är stationerad på Kvinnersta området. Du är även knuteten GAFs vaktmästarorganisation.
Karolinska gymnasiet är en del av Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen. Här arbetar 1400 medarbetare i en mängd olika roller för att ge ungdomar och vuxna örebroare samma förutsättning till utbildning och egen försörjning.
I förvaltningen ingår gymnasieskola och anpassad gymnasieskola, riksgymnasium för döva och hörselskadade, kommunal vuxenutbildning och svenska för invandrare, kommunala arbetsmarknadsinsatser, försörjningsstöd, partnerskap Örebro samt lantmäteri.
För dig som medarbetare innebär det att vi kan erbjuda dig stor möjlighet till kompetensutveckling, i en kreativ och varierande miljö inom många olika verksamheter.Kvalifikationer
Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team där vi samarbetar för att skapa framtidens naturbruk. I rollen behöver du vara flexibel och trivas med varierande arbetsuppgifter. Du är självgående och tar ansvar för ditt arbete, samtidigt som du är utåtriktad och har lätt för att bygga goda relationer med både elever, kollegor och externa kontakter. Vi ser också att du har god branschkunskap inom lantbruk och skogsbruk och kan omsätta din erfarenhet i praktiken.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighetKvalifikationer
• avslutad gymnasieutbildning
• certifikat för heta arbeten
• traktorkörkort
Meriterande:
• liftkort
• kompetens för ställningsarbeten
• BE-körkort
• skogsmaskinskörkortTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 80-100%
Tillträde: 1 februari 2026 alternativt enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Sista ansökningsdag är 14 Januari.
Välkommen med din ansökan!
