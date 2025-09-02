Instruktör till babysim & simskola (förmiddagar)
Vill du bidra till ökad vattenvana och bli en del av ett företag i stark tillväxt?
Badkompaniet bedriver babysim och simskola i Stockholm. Vår filosofi är att på ett pedagogiskt och lekfullt sätt främja vattenglädje och simkunnighet.
Om rollen
Du leder undervisning i bassäng för barn 3 månader-8 år och hanterar enklare administration (t.ex. närvaroregistrering).
Placering: Årsta (Ralångsvägen 12), med möjlighet till fler platser i takt med att vi växer.
Arbetstid & tillgänglighet
Krav: Du kan arbeta 1-2 pass på förmiddagar (vardagar ca kl. 9-14) varje vecka.
Meriterande: Även viss tillgänglighet eftermiddagar/kvällar/helger.
Omfattning: Deltid, initialt 5-10 timmar/vecka med god chans till utökning.
Vem vi söker
Du är utåtriktad, ansvarstagande och långsiktigt intresserad av rollen.
18+ år och har erfarenhet av barn (egna/syskon/arbete).
Simkunnig: kan simma 200 m, varav 50 m ryggsim.
Språk: Flytande svenska och engelska (ytterligare språk är meriterande).
Ingen tidigare siminstruktörserfarenhet krävs - vi utbildar dig.
Utbildning & utveckling
Anställningen inleds med betald praktik/utbildning, där du får lära dig allt du behöver. Vi erbjuder även kontinuerliga fortbildningar under anställningen.
Varför Badkompaniet?
Vi har lång erfarenhet av både simning och företagsstyrning och vet att medarbetarna är viktigast. Hos oss får du en trygg, utvecklande arbetsmiljö och möjlighet att växa, både som instruktör och individ.
Anställning & lön
Start: Omgående (praktik/utbildning först).
Lön: Fast månads-, vecko- eller timlön.
Skicka CV och personligt brev till kontakt@badkompaniet.com
och ange "Ansökan instruktör" i ämnesraden.
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: kontakt@badkompaniet.com Arbetsgivare Badkompaniet HB
