Instruktör/Lärare inom Bygg- och anläggningsprogrammet, Liljaskolan
2025-11-12
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Publiceringsdatum2025-11-12Beskrivning
Vill du vara med och forma framtidens medarbetare inom byggbranschen? Har du lätt för att instruera andra och vill anta en ny utmaning?
Liljaskolan, Vännäs gymnasium, söker nu en instruktör/lärare inom området träarbete att undervisa på gymnasienivå på bygg- och anläggningsprogrammet.
Vi söker en person som har kunskaper inom främst mark och anläggning och anläggningsmaskiner men också inom träarbete. Vi söker dig som är engagerad och vill inspirera ungdomar, som är kunnig inom byggbranschen, och som vill bli en del i vårt team på Liljaskolan.Dina arbetsuppgifter
Din roll som instruktör/lärare är att planera, genomföra och utvärdera din undervisning inom grunderna inom anläggningsmaskiner samt träarbete. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment.
Du kommer att vara en del i arbetslaget på Bygg- och anläggningsprogrammet och främst arbeta tillsammans med flertalet andra lärare i åk1.
Låter det som den perfekta utmaningen för dig? Tveka inte, sök redan idag, vi tillämpar löpande rekrytering.Kvalifikationer
I vår rekrytering är lärarlegitimation är önskvärt, erfarenhet från annat arbete med ungdomar meriterande men stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% med start i januari 2026 eller enligt överenskommelse. Tillsvidare gäller om du har en lärarexamen och en lärarlegitimation inom ämnet.
Sista dag att ansöka är 2025-12-09 - Löpande rekrytering används.
Tillträde: 2026-01-07 eller enligt överenskommelse, om erforderliga beslut fattas.
Medtag utdrag ur belastningsregistret vid eventuell intervju.
Våra förmåner
Ersättning
Månadslön
