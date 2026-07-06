Instruktör inom tillredning
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag / Gruv- och metallurgijobb / Gällivare Visa alla gruv- och metallurgijobb i Gällivare
2026-07-06
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eller i hela Sverige
Är du redo att utbilda framtidens gruvarbetare? Bli en del av vårt team och hjälp oss skapa en säker och effektiv arbetsplats!
Den hållbara omställningen börjar med oss
Vi står inför vår största utmaning hittills – att se till att Sverige och Europa har det som krävs för att ställa om. Så att vi kan leva det liv vi vill, nu och imorgon. På samma sätt som vi vill förbättra framtiden, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och lägga grunden för det liv vi lever och som bygger världen omkring oss?
Din roll
Som instruktör inom gruvans utbildningsfunktion ansvarar du och ditt team för att utbilda våra nya och befintliga medarbetare inom säkerhet, maskinhantering och arbetsmetoder. Vårt mål är att ständigt utveckla och förbättra LKAB genom att skapa pedagogiska utbildningar som bidrar till framtidens gruvbrytning.
Din inriktning är inom tillredning, vilket innefattar tunnelladdning, bergförstärkning, nätning, skrotning och borrning. Du kommer också tillsammans med teamet ansvara för andra utbildningar inom exempelvis lastbil, hjullastare, bobcat, traktorgrävare, utrymningsvägar, liftar, traverser och motviktstruckar.
Dina övergripande arbetsuppgifter:
Planera, genomföra och administrera utbildningar
Kontakt med externa och interna kunder/leverantörer
Utvärdera, uppdatera och utveckla utbildningsmaterial
Det här har du med dig
För att lyckas i denna roll ser vi att du är strukturerad och noggrann. Du har även ett intresse för säkerhet, bergarbete, teknik och maskiner. Du har lätt för att uttrycka dig tydligt och är van vid att anpassa din kommunikation till olika målgrupper. Det är viktigt att du är lyhörd då rollen innebär samarbete med många olika personer. Du delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till ett lärande klimat där säkerhet och utveckling står i fokus.
Du har även med dig:
Fullständiga gymnasiebetyg
B-körkort för manuell växellåda
Administrativ förmåga samt datorvana
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av något arbetsmoment inom tillredning (exempelvis tunnelladdning, bergförstärkning, nätning eller skrotning)
Det är meriterande om du har:
C-körkort
Sprängämneskort klass A
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Vi går snart in i semestertider och vill därför informera om att rekryteringsprocessen kommer att ta ett sommaruppehåll. Sista ansökningsdag för den här tjänsten är 16 augusti och vi startar därmed rekryteringen i slutet av augusti/början av september. Ansökningar kan komma att behandlas löpande, innan sista ansökningsdag.
Tack för ditt intresse, vi ser fram emot att läsa din ansökan och önskar dig en riktigt fin sommar!
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Malmberget/Gällivare
Omfattning: Heltid, dagtid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Susanne Östman, susanne.ostman@lkab.com
, +46 70 319 66 30 (Må – Fre 06:00 – 14:00).
Facklig kontakt: IF Metall Gruv 4:an (Malmberget), Tomas Larsson Thomas.L.Larsson@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vileder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans – i en öppen, varm och säker arbetsmiljö medteknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid medjämställdhet och mångfald i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag
(org.nr 556001-5835)
983 31 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lkab Jobbnummer
9993097