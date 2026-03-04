Instruktör inom sjöfart och båtliv

Sjösportskolan Swedish Maritime Academy AB / Pedagogjobb / Norrköping
2026-03-04


Sjösportskolan söker engagerade instruktörer och båtlivsutbildare som vill arbeta med att utbilda fritidsbåtägare inom sjösäkerhet och navigering.

Om tjänsten
Som instruktör ansvarar du för att genomföra utbildningar inom sjöfart och båtliv i enlighet med fastställda kursplaner och riktlinjer. Undervisningen präglas av hög kvalitet, säkerhet och ett professionellt bemötande av kursdeltagare.
Utbildningarna omfattar i nuläget främst Förarintyg och SRC.
Uppdraget är arvoderat och sker på uppdragsbasis enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Bakgrund inom sjöfart eller båtliv
Förmåga att undervisa strukturerat och pedagogiskt
Intresse av att arbeta flexibelt på uppdragsbasis

Pedagogisk erfarenhet är meriterande men inget krav.
Praktisk info
Tjänst: Timanställning/uppdragsbaserad
Placering: Norrköping
Start: Enligt överenskommelse

Om företaget
Sjösportskolan är Sveriges äldsta skola inom nautisk utbildning, grundad 1967. Vi bedriver fritids- och yrkesutbildningar med mandat från Transportstyrelsen och har en lång tradition av kvalitet, säkerhet och professionalism inom svensk sjöfartsutbildning.
Verksamheten bedrivs på flera orter i Sverige.

Så ansöker du
Skicka din ansökan till jobb@sjosportskolan.se och bifoga:
Kort presentation av din bakgrund
Beskrivning av relevant erfarenhet och eventuella utbildningar eller certifikat
Uppgift om tillgänglighet

Urval sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: jobb@sjosportskolan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Instruktör Norrköping".

Arbetsgivare
Sjösportskolan Swedish Maritime Academy AB (org.nr 556802-4235), https://www.sjosportskolan.se/
Stohagsgatan 6B (visa karta)
602 28  NORRKÖPING

Kontakt
Administratör/Kommunikatör
Ebba Bäckman
jobb@sjosportskolan.se
+46707242322

Jobbnummer
9777337

