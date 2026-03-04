Instruktör inom sjöfart och båtliv
Sjösportskolan Swedish Maritime Academy AB / Pedagogjobb / Norrköping Visa alla pedagogjobb i Norrköping
2026-03-04
Sjösportskolan söker engagerade instruktörer och båtlivsutbildare som vill arbeta med att utbilda fritidsbåtägare inom sjösäkerhet och navigering.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Som instruktör ansvarar du för att genomföra utbildningar inom sjöfart och båtliv i enlighet med fastställda kursplaner och riktlinjer. Undervisningen präglas av hög kvalitet, säkerhet och ett professionellt bemötande av kursdeltagare.
Utbildningarna omfattar i nuläget främst Förarintyg och SRC.
Uppdraget är arvoderat och sker på uppdragsbasis enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Bakgrund inom sjöfart eller båtliv
Förmåga att undervisa strukturerat och pedagogiskt
Intresse av att arbeta flexibelt på uppdragsbasis
Pedagogisk erfarenhet är meriterande men inget krav.
Praktisk info
Tjänst: Timanställning/uppdragsbaserad
Placering: Norrköping
Start: Enligt överenskommelse Om företaget
Sjösportskolan är Sveriges äldsta skola inom nautisk utbildning, grundad 1967. Vi bedriver fritids- och yrkesutbildningar med mandat från Transportstyrelsen och har en lång tradition av kvalitet, säkerhet och professionalism inom svensk sjöfartsutbildning.
Verksamheten bedrivs på flera orter i Sverige.Så ansöker du
Skicka din ansökan till jobb@sjosportskolan.se
och bifoga:
Kort presentation av din bakgrund
Beskrivning av relevant erfarenhet och eventuella utbildningar eller certifikat
Uppgift om tillgänglighet
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: jobb@sjosportskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Instruktör Norrköping". Arbetsgivare Sjösportskolan Swedish Maritime Academy AB
(org.nr 556802-4235), https://www.sjosportskolan.se/
Stohagsgatan 6B (visa karta
)
602 28 NORRKÖPING Kontakt
Administratör/Kommunikatör
Ebba Bäckman jobb@sjosportskolan.se +46707242322 Jobbnummer
9777337