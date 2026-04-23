Instruktör inom mjuklödning till Skill Academy
Om rollen
I rollen som instruktör ansvarar du för att utbilda och certifiera yrkesverksamma inom mjuklödning, med fokus på standarder som FSD5115 och IPC610. Utbildningsinsatser inom andra områden kopplat till industri kan förekomma. Du möter deltagare från våra kunder och delägarbolag - främst inom tillverkande industri - och bidrar till att säkerställa hög kvalitet i deras arbete.
Utbildningarna genomförs både på plats hos oss eller hos kund samt i andra utbildningsmiljöer, vilket innebär att resor i tjänsten är en naturlig del av rollen.
Placeringsort kan vara Linköping, Göteborg eller Stockholm.
Vi söker dig som har praktisk erfarenhet av elektronikreparation, exempelvis arbete med kretskort. Du är trygg i din kompetens och har förmågan att förklara och lära ut på ett tydligt och engagerande sätt.
Du behöver ha tillräcklig erfarenhet för att ta ett certifikat för FSD och/eller IPC. Vi ser gärna att du redan har ett instruktörscertifikat inom området. Om inte, kommer du att ges möjlighet att certifieras via FMV som en del av din introduktion.
Om Skill Academy
Skill Academy är en del av kompetenskoncernen Skill, med fokus på skräddarsydda företagsutbildningar. Världen förändras, och utvecklingen - inte minst inom IT- och teknikområdet - sker i en rasande fart. Det ställer nya och ökade krav på kunskap, och därmed också på utbildningen - som måste kunna möta både dagens och morgondagens behov. På Skill Academy vet vi vad som krävs.
Skill har lång erfarenhet av utbildningar inom teknik och industri. Tillsammans med tidigare Mölk Utbildning, ett företag med över 30 års erfarenhet inom utbildning, är Skill Academy en modern kompetens- och utbildningspartner.
Skill Academy erbjuder skräddarsydda företagsutbildningar inom främst industri och Data/IT. Sedan 2010 driver vi även egna YH-utbildningar tillsammans med Östsvenska Yrkeshögskolan.
Ansökningsförfarande:
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Susanne Öman, 013-32 94 08 alt susanne.oman@skill.se
. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7620844-1962554". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
582 54 LINKÖPING
