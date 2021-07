Installatörer till DMC Service - KFX HR-partner Skandinavien AB - Driftmaskinistjobb i Göteborg

KFX HR-partner Skandinavien AB / Driftmaskinistjobb / Göteborg2021-07-072021-07-07Trivs du med fysiskt arbete? Gillar du att arbeta med frihet under ansvar? Är du lösningsorienterad och bra med människor? Sök då tjänsten som installatör på DMC Service.ANSÖKAN: Maila CV och personligt brev till jobb@dmcservice.se DMC Service är ett allserviceföretag med många års erfarenhet inom vitvaruinstallationer, luftvärmepumpsinstallationer, snickerier m.m. Företaget erbjuder även olika slags konsultationer, fastighetsskötsel samt sanering.Bolaget är under tillväxt och kundkretsen växer. Därför söker företaget nu nya, taggade kollegor som har för vana att jobba med kvalitet.Tillsammans med dina kollegor genomför du de dagliga bokningarna hos kunder. Du kommer både bemöta återkommande kunder och nya kunder, därför ser vi att du har lätt för att inge förtroende och skapar goda relationer. Du kommer främst att arbeta med installation av vitvaror och värmepumpar.För att trivas i arbetet ser vi att du tycker om att arbeta fysiskt, är problemlösare och kan jobba självständigt.Körkort BTalar och skriver flytande i svenskaMeriterande:Har kylcertifikatHar elbehörighetTillträde: Enligt överenskommelseArbetstid: 8-17(18) beroende på säsongTyp av anställning: Heltid, tillsvidareAnsökan: Du söker tjänsten genom att skicka CV och Personligt brev till jobb@dmcservice.se . Vänligen skriv "Jobbansökan Installatör" i ämnesraden.OBS! Ansök inte via annonsen genom denna hemsida, ansök direkt via mail.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-08-08KFX HR-partner Skandinavien AB5852436