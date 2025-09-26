Installatör med teknikintresse inom fordon sökes!
2025-09-26
Inledning:
Vi söker en Installatör med teknikintresse för att komplettera teamet på E-com som är en del av Tell Sverige AB. Är du kommunikativ och tekniskt kunnig inom installation av extrautrustning i arbetsfordon såsom arbetsmaskiner(t.ex. truckar och hjullastare), transport- och lastbilar är du troligen den vi eftersöker. E-com som är en del av Tell erbjuder företagskunder smarta helhetslösningar inom bland annat fordons-IT. Du kommer få totalt 35 kollegor fördelade på fem kontor runt om i Sverige
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för E-com/Tell 's räkning en Installatör. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos E-com/Tell.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord
Som installatör inom fordons-el/IT kommer du att arbeta med installation och service av olika tekniska system i fordon och du kommer att vara en viktig del i att säkerställa att företagets kunder får välfungerande och säkra system.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Fordons-El: Installation av extraljus, varningsljus och arbetsljus; hantering av 230V-system, extrabatterier och batteriladdare; samt installation och service av alkolås.
Fordons-IT: Installation och underhåll av körjournaler, kom-radio, datorer och telefoner i fordon.
Fordonsinredning: Montering och anpassning av fordonsinredning från System Edström.
Som Installatör är du en viktig del av företagets utveckling och uppmuntras vara med i utvecklingen av företagets tjänster och produkter som är under ständig förändring, här har du möjlighet att påverka.
Du kommer ingå i ett engagerat team och utgå från företagets lokaler på Håstaholmen.
Arbetstiderna är förlagda dagtid måndag-fredag.
Vad kan E-com/Tell erbjuda dig?
Som Installatör får du en rolig, utmanande, spännande roll med stor möjlighet till utveckling där målet är att du ska ta både dig själv och avdelningen till nästa nivå. Du får anställning hos en av de ledande, lokala aktörerna i branschen. Du kommer arbeta nära kunniga kollegor på orten där det finns utrymme för kunskapsutbyte och utveckling.
Vi söker dig som:
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen som installatör. Som person är du positiv, driven, ambitiös och du gillar kreativ problemlösning. Vidare är du kommunikativ och besitter en god social förmåga då rollen innefattar viss kundkontakt. Du är en teknikintresserad och praktiskt lagd person med erfarenhet av fordons-el och fordons-IT.
Krav för tjänsten är B-körkort och svenska språket i tal och skrift.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Hudiksvall
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Fanny Skott
