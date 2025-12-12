Installatör av vitvaror till Elon på Limhamn
Elon Group är en nordisk allians som ägs och drivs av egna företagare och handlare i Sverige, Norge, Island, Finland och Danmark. Vi har styrkan hos ett storbolag, med engagemanget från entreprenörer med lång erfarenhet av sin lokala marknad och kunder. Med över 500 butiker runtom i hela Norden finns vi tillgängliga för att hjälpa och erbjuda service där våra kunder finns. Varje butik har egna säljare, rådgivare, installatörer och montörer. Butikerna fungerar även som lokala lager nära kunden, vilket möjliggör oslagbara ledtider.
ERFAREN INSTALLATÖR SÖKES TILL ELON ÖRESUND - BLI EN DEL AV VÅRT TEAM!
Vi söker nu efter en erfaren installatör eller person med relevant erfarenhet inom el, kök och installationer! Är du en skicklig yrkesperson med flera års erfarenhet? Vill du arbeta i ett dynamiskt team med spännande projekt och goda utvecklingsmöjligheter? Då är detta jobbet för dig!
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Spännande och varierande projekt
Trygg anställning i ett växande företag
Utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling
Ett sammansvetsat team med god arbetsmiljö
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som vitvaruinstallatör eller erfarenhet inom el-, kök- och vvs-installationer
Arbetar självständigt och lösningsorienterat
Har relevant utbildning/erfarenhet och certifieringar
Har B-körkort
Talar och skriver svenska obehindrat
Välkommen med din ansökan!
Inom ELON Group värnar vi om ett öppet klimat och trivsel på arbetsplatsen.
Vi tror och satsar på individen och på dennes förmåga att bidra, när vi tillsammans skapar en arbetsmiljö som lyser av Samarbete - Engagemang - Glädje - Respekt - Ansvar. Orden sammanfattar vår gemensamma värdegrund, vägvisaren för hur vi ska agera mot våra medmänniskor. Genom att följa den vinner vi i långa loppet. Allihop.
