Installatör
Hirely AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2026-06-08
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Gillar du att bygga, fixa och få saker att funka – och samtidigt skapa riktigt bra kundupplevelser? Då kan rollen som installatör hos oss vara helt rätt! Vi söker en lagspelare som inte backar för att ta i när det behövs. Resten lär vi dig.
Om rollen
Som installatör ansvarar du för att ser till att vår utrustning kommer på plats ute hos kund – från kartong till wow-känsla. Du monterar, färdigställer och installerar utrustningen med både noggrannhet och kreativitet. Du är Convinis ansikte utåt – den som skapar trygghet, flow och en riktigt bra upplevelse för våra kunder och konsumenter.
Arbetsuppgifterna innefattar delvis:
Planera och genomföra installationer inom givna tidsramar
Utföra enklare förebyggande och korrigerande service (det tekniska lär vi dig på plats)
Registrera och rapportera arbeten i våra interna IT-system
Skapa och vårda kundrelationer
Hantera företagets resurser och utrustning med omsorg
Delta i förbättringsarbete och projekt inom verksamheten
Vad vi erbjuder
Hos oss får du mer än ett jobb – du blir en del av en kultur som präglas av nyfikenhet, gemenskap och frihet under ansvar. Vi tror på att våga utmana, tänka utanför boxen och att forma framtiden tillsammans. Här får du möjlighet att göra skillnad varje dag, bidra med idéer och växa både professionellt och personligt.
Förutom kollektivavtal och kaffe i världsklass erbjuder vi schyssta förmåner som:
Generöst friskvårdsbidrag samt tillgång till förmånsportalen Benifex
Personalrabatt i butiken på alla våra arbetsställen
Edenred lunchkort
Skobidrag
Fredagsfrukost och färsk frukt varje dag
Pension- och personförsäkringar enligt lag och kollektivavtal
För att skapa en trygg arbetsmiljö för både medarbetare och kunder genomför vi slumpmässiga alkohol- och drogtester på alla våra arbetsställen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hirely AB
(org.nr 559522-3099), https://jobbify.se
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Convini Jobbnummer
9953653