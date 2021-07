Installatör - Malmö - Svea Renewable Solar AB - Murarjobb i Malmö

Svea Renewable Solar AB / Murarjobb / Malmö2021-07-072021-07-07Vi söker nu efter flera ambitiösa tjejer och killar till en varierad och utvecklande tjänst som installatör av solceller. Arbetet består av att i team installera kompletta solcellsanläggningar ute på tak hos våra kunder. Som installatör på Svea Solar är du ansiktet utåt och har en viktig roll för att säkerställa en god kundupplevelse.I rollen ingår bland annat:Tät dialog med din arbetsledare.Montage av byggnadsställning.Inmätning och infästning av solceller på tak.Placering, montage och koppling av solceller.Funktionstestning och inställningar.Läsa och förstå planritningar (gäller våra större anläggningar).Vem är du?För att trivas i denna roll ser vi att du är praktiskt lagd och delar vår tro på denna bransch. Du gillar att lösa problem och är ständigt nyfiken av att lära dig ny, avancerad teknik.För att lyckas i denna roll tror vi att du:Har inställningen som krävs i ett fysiskt arbete.Älskar att arbeta utomhus i ur och skur.Är ödmjuk och har lätt för att samarbeta med både kollegor och kunder.Är ansvarstagande.Har B-körkort.Har du tidigare arbetat med att installera solceller ser vi det som starkt meriterande.Svea Solar är Sveriges största installatör av solceller med cirka 400 medarbetare och har verksamhet i ett flertal europeiska länder. Vi har funnits i 6 år och levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar till privatpersoner och företag där all installation utförs med vår egen personal. Vår vision är att bli Europas ledande aktör inom förnyelsebar energi och bidra till ett fossilfritt samhälle. Tillsammans med våra modiga medarbetare, en innovativ helhetslösning och samarbetet med IKEA blir det möjligt för solenergi att vara det enkla och självklara valet.Vi erbjuderEn arbetsplats med trevliga kollegor, god gemenskap och utvecklande arbetsmiljö. För oss är det viktigt att det är roligt att gå till jobbet varje dag. Vi erbjuder även ett arbetsklimat med högt i tak och en formbar utveckling för dig som anställd.Vi på Svea Solar tror långsiktigt på marknaden för solceller och vi investerar därför långsiktigt i våra medarbetare med certifiering och utbildning. Som medarbetare i Svea Solar kommer du gå igenom företagets utbildningsprogram för att bli en certifierad solcellsinstallatör. Det inkluderar teoretisk och praktisk utbildning inom solcellsinstallation, ställningsmontage, arbete på tak, BAS U och BAS P, ledarskap med mycket mera. SVEA Solar är en arbetsplats där du kan utvecklas och växa med företaget.Intresserad?Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med Svea Solars värdegrund. Observera att urval och intervjuer sker när uppsägningstiden gått ut. Även fast vi är ett bolag i snabb hyper-tillväxt så går det tyvärr lite långsammare hos oss nu under semestertider.Vi på Svea Solar tror att mångfald och olika erfarenheter bidrar till den kreativitet som krävs för att utveckla branschen. Vi värdesätter därför en jämn könsfördelning och vår ambition är att rekrytera medarbetare från olika bakgrunder för att representera samhället och våra kunder.Ta chansen nu och var med och led utvecklingen mot ett förnybart Sverige med Svea Solar.Vi tar endast emot ansökningar via hemsidan. Varmt välkommen att söka!Read more about Svea Solar: https://sveasolar.com/se/ Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-24Svea Renewable Solar AB5852714