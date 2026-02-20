Installationstekniker försvarsindustrin
MilDef Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Sigtuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Sigtuna
2026-02-20
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MilDef Sweden AB i Sigtuna
MilDef verkar på en global marknad med världsledande taktiska IT-lösningar. Vi skräddarsyr IT-produkter och system gjorda för att prestera under de tuffaste av förhållanden.
Vi vill nu utöka vårt starka team i Stockholm (Rosersberg) med fler installationstekniker. Du erbjuds en intressant och utvecklande roll i ett bolag som är framtidsorienterat, innovativt och inne i en mycket spännande tillväxtfas.
Din nya utmaning
Hos oss får du arbeta med spetsteknologi och omväxlande med mekanik, teknisk utrustning och elinstallationer. Våra uppdrag skiljer sig åt över tid varför arbetet är varierande och utvecklande. Ena veckan kan det handla om serieproduktion av olika system och vid andra tillfällen skapar vi helt unika system utifrån rådande situation i världen.
Vi arbetar med alla olika typer av plattformar, objekt och anläggningar och har genomfört projekt som involverar stridsfordon, stridsbåtar, fartyg, lednings containrar och anläggningar som ledningscentraler, simulatoranläggningar mm.
Som installationstekniker hos oss arbetar du nära våra konstruktörer och är inblandad i hela processen i alltifrån utformning av system till konstruktion, driftsättning och avprovning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Installera och driftsätta kompletta system inklusive kablage, hård- och mjukvara på varierande typer av plattformar hos kund eller på vår anläggning i Rosersberg.
Produktion och montering av olika typer av kundanpassade mobila utrustningar för kommunikation, system för ledningsstöd mm.
Vi söker dig med
Vi lägger stor vikt vid din personliga mognad, din motivation och din vilja att leverera med kvalitet och i tid. Har du dessutom en vilja att utvecklas i din roll är vi nog rätt för varandra.
Du kan läsa en ritning (el-och eller mekanik) och har grundläggande förståelse för el-scheman.
Du arbetar förmodligen idag som fordonselektriker, elektriker, ledande montör, installatör, eltekniker, datatekniker, teletekniker eller systemtekniker, mekaniker.
Resor förekommer i kortare perioder spritt över året. Körkort är ett krav.
Meriterande om du har
Erfarenhet från Försvarsmakten eller varvs- eller fartygsbranschen är meriterande. Ett plus om du är intresserad nätverksteknik och programmering.
Lär känna oss
På MilDef blir du en del av ett företag som värdesätter praktiskt engagemang, gemenskap och utveckling av ledande försvarsteknik. Hos oss får du möjlighet att utveckla nya färdigheter, bidra i tvärfunktionella projekt och göra en konkret skillnad för vår fortsatta framgång. Vi uppmuntrar kontinuerligt lärande, samarbete, och erbjuder goda möjligheter till karriärutveckling. Vi är stolta över att aktivt främja hälsa och balans mellan arbete och privatliv. Det gör vi bland annat genom att erbjuda attraktiva förmåner samt hälsofrämjande initiativ..
Vill du veta mer om MilDef, våra produkter och vår kultur? Läs mer här MilDef.com
För mer information om rollen, vänligen kontakta Andy Santner, Manager Installation, på andy.santner@mildef.com
.
Viktig information
Vi genomför drogtester på alla våra framtida kollegor innan anställning.
På grund av verksamhetens karaktär innebär denna tjänst säkerhetsprövning, vilket innebär att du behöver ha svenskt medborgarskap.
MilDef - WE ARMOR IT.
MilDef is a global systems integrator and full-spectrum provider specializing in rugged IT for military, government and critical infrastructure sectors. MilDef provides hardware, software, and services that shield and protect critical information streams and systems, when and where the stakes are the highest. MilDef's products are sold to more than 200 customers through companies in Sweden, Norway, Finland, Denmark, United Kingdom, Germany, Switzerland, the United States and Australia, and through partner networks in more than 40 countries. MilDef was founded in 1997 and is listed on Nasdaq Stockholm since 2021.
We kindly decline contact from advertising and recruitment sales.
#LI-LB1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7271907-1854604". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MilDef Sweden AB
(org.nr 556994-2682), https://careers.mildef.com
Järngatan 14 (visa karta
)
195 72 ROSERSBERG Arbetsplats
MilDef Jobbnummer
9755843