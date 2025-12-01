Installationstekniker försvarsindustrin
MilDef verkar på en global marknad med världsledande taktiska IT-lösningar. Vi skräddarsyr IT-produkter och system gjorda för att prestera under de tuffaste av förhållanden.
Vi vill nu utöka vårt starka team i Stockholm (Rosersberg) med fler installationstekniker. Du erbjuds en intressant och utvecklande roll i ett bolag som är framtidsorienterat, innovativt och inne i en mycket spännande tillväxtfas.
Din nya utmaning
Hos oss får du arbeta med spetsteknologi och omväxlande med mekanik, teknisk utrustning och elinstallationer. Våra uppdrag skiljer sig åt över tid varför arbetet är varierande och utvecklande. Ena veckan kan det handla om serieproduktion av olika system och vid andra tillfällen skapar vi helt unika system utifrån rådande situation i världen.
Vi arbetar med alla olika typer av plattformar, objekt och anläggningar och har genomfört projekt som involverar stridsfordon, stridsbåtar, fartyg, lednings containrar och anläggningar som ledningscentraler, simulatoranläggningar mm.
Som installationstekniker hos oss arbetar du nära våra konstruktörer och är inblandad i hela processen i alltifrån utformning av system till konstruktion, driftsättning och avprovning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Installera och driftsätta kompletta system inklusive kablage, hård- och mjukvara på varierande typer av plattformar hos kund eller på vår anläggning i Rosersberg.
Produktion och montering av olika typer av kundanpassade mobila utrustningar för kommunikation, system för ledningsstöd mm.
Det här bidrar du med
Vi lägger stor vikt vid din personliga mognad, din motivation och din vilja att leverera med kvalitet och i tid. Har du dessutom en vilja att utvecklas i din roll är vi nog rätt för varandra.
Du kan läsa en ritning (el-och eller mekanik) och har grundläggande förståelse för el-scheman.
Du arbetar förmodligen idag som fordonselektriker, elektriker, ledande montör, installatör, eltekniker, datatekniker, teletekniker eller systemtekniker, mekaniker. Erfarenhet från Försvarsmakten eller varvs- eller fartygsbranschen är meriterande. Ett plus om du är intresserad nätverksteknik och programmering.
Våra uppdrag kräver att du måste vara svensk medborgare och klarar vår säkerhetsprövning.
Resor förekommer i kortare perioder spritt över året. Körkort är ett krav.
Varför MilDef?
På MilDef får du arbeta i en engagerad och stöttande miljö där dina idéer och insatser värdesätts. Du kommer att ha möjligheter till kontinuerligt lärande och utveckling samt arbeta i en teamorienterad miljö som främjar innovation och samarbete.
Vad vi erbjuder dig
En engagerande och utvecklande roll i ett ledande företag i en expansiv bransch.
Möjlighet att arbeta med projekt som bidrar till nationell säkerhet och försvar.
En samarbetsvillig och stöttande arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Kollektivavtal (Teknikföretagen).
Kompletterande utbildningar inom kontaktpressning, löd teknik mm.
Wellnessteam och friskvårdsbidrag.
Eget Gym med bastu.
Regelbundna hälsoundersökningar.
Happiness teamet ordnar med roliga och personalvårdande aktiviteter.
Arbete i helt nybyggda ändamålsenliga lokaler vid Rosersbergs pendeltågsstation. Publiceringsdatum2025-12-01Så ansöker du
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vårt framgångsrika team? Skicka in din ansökan idag och berätta varför du är rätt person för rollen som Installationstekniker hos oss! Vi jobbar med löpande urval. Sista ansökningsdag är 2026-01-18.
Läs mer om oss på MilDef.com.
För information om tjänsten, kontakta gärna Andy Santner, Manager Installation, på andreas.santner@mildef.com
Vi ser fram emot att höra från dig!
Viktig information
Vi genomför bakgrundskontroller på alla våra kommande kollegor innan anställning.
MilDef - WE ARMOR IT.
MilDef is a global systems integrator and full-spectrum provider specializing in rugged IT for defense and security domains. MilDef provides hardware, software and services that shield and protect critical information streams and systems, when and where the stakes are the highest. MilDef's products are sold to more than 200 customers through companies in Sweden, Norway, Finland, Denmark, United Kingdom, Germany, Switzerland, the United States and Australia. MilDef was founded in 1997 and is listed on Nasdaq Stockholm since 2021.
We kindly decline contact from advertising and recruitment sales.
