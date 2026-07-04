Installationstekniker
Combitech Aktiebolag / Tele- och elektronikmontörsjobb / Växjö Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Växjö
2026-07-04
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Combitech i Växjö söker ett flertal nya kollegor. Stämmer orden: utveckling, omväxling, team, teknikens framkant och stort eget ansvar in på dig, då har du kommit helt rätt. Att arbeta som installationstekniker med oss på Combitech, som är ett av Nordens ledande teknikbolag är omväxlande, fritt och utvecklande.
Vad vi erbjuder
På Combitech satsar vi på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Det gör vi bland annat genom att satsa på din kompetensutveckling, göra det lätt för dig att kombinera jobbet med vardagen och andra schysta förmåner.
På Combitech är vi ca 2700 anställda, med Saab som ägare står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet. Vi arbetar med allt från att utveckla hållbara lösningar inom miljö och teknik till att stötta Sveriges totalförsvar.
Vi erbjuder ovanligt stora möjligheter till flexibilitet och anpassning av uppdragen samtidigt som du får behålla frihet och variation i vardagen. Vi sätter våra medarbetare i fokus genom kompetensutveckling - oavsett om du är junior eller senior är det viktigt för oss att du utvecklas både personligt och professionellt.
Vad rollen innebär
Som installationsmontör erbjuds du ett omväxlande, fritt och roligt arbete. Du kommer att ingå i ett team med hög kompetens inom området. Basen för dina uppdrag är Växjö och med Sverige som arbetsplats och naturen som din granne.
Teamet du ingår i arbetar med installationer i försvarets telenät, svenska kraftnät och andra försvarstekniska installationer - du kommer därför vara en viktig länk i försvarskedjan. Du ansvarar för transport och material och är Combitechs representant ute på fält. Du ges stor möjlighet att i viss mån själv planera och genomföra dina installationsuppdrag.
Vi arbetar med den senaste tekniken på olika anläggningar runt om i hela Sverige och vi genomför även utlandsprojekt. Detta innebär att resor ofta förekommer i tjänsten.
Då våra tjänster innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll. Tjänsten kräver också att du godkänns i en läkarundersökning för "Arbete på hög höjd".
Urval sker efter sista ansökningsdag på grund av sommarsemester. Vi ser fram emot din ansökan!
Vad vi söker
Vi söker dig som har verktygsvanan och intresse eller erfarenhet av el och teknik och som inte är rädd för höga höjder. Som person är du självorganiserad och en sann lagspelare på samma gång. Vi ser gärna att du är nyfiken, engagerad och har en vilja att lära dig nya saker. Du har möjlighet och gillar att resa flera dagar i veckan. B-körkort är ett krav för denna tjänst samt att du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift.
Det är meriterande med goda kunskaper inom el/teleinstallationsområdet, telekom och fallskydd, även erfarenhet av torn- och mastbyggnation samt tunga lyft med hjälp av vajerspel och E-körkort ses som meriterande för denna tjänst.
Kontaktperson/rekryterande chef: Calle Iversen: +46 734469220 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Combitech Aktiebolag
(org.nr 556218-6790)
Ljungadalsgatan 2 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Combitech Jobbnummer
9992588