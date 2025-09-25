Installationstekniker
Försvarsmakten / Maskinreparatörsjobb / Arvidsjaur Visa alla maskinreparatörsjobb i Arvidsjaur
För att stärka vårt arbetslag och förmåga söker vi nu ett antal installationstekniker med möjlig placering på någon av våra avdelningar i Arvidsjaur, Boden, Luleå, Sollefteå, Härnösand och Östersund. Varje ort har en enskild annons, vid intresse för arbete på flertalet orter måste ansökningar göras på varje enskild annons. Vid ansökningar på flertalet orter vill vi att det framgår till vilka orter man söker, detta för en lättare hantering. Denna annons gäller för Arvidsjaur.
Om verksamheten
FMTIS har fem enheter som utför drift- och underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem, Genomförandeenhet Norr är en av dem. Enheten har en geografisk spridning som omfattar Norrland och är bemannad med både militär och civil personal. Du arbetar i team med andra avdelningar/sektioner inom FMTIS. Arbetet utförs vid Försvarsmaktens anläggningar vilket medför ett antal resor i tjänsten. Vi kommer ge dig den tilläggsutbildning som krävs för din befattning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet består huvudsakligen av att på Försvarsmaktens tekniska kommunikationssystem och anläggningar genomföra installation, underhåll och drift av data/ telenät inom olika teknikområden.
• Gymnasieutbildning inom El- och energiprogrammet eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som av arbetsgivaren kan bedömas likvärdiga
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Körkort lägst B
• Tjänsten kräver god fysisk förmåga med ett sunt förhållningssätt till din hälsaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och serviceinriktad. Du kan lösa tekniska problem och ser möjligheterna i en situation. Du är en god lagkamrat samtidigt som du gärna tar initiativ och eget ansvar. Du har sinne för ordning och god planering. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du behöver inte kunna allt men du ska vara nyfiken, flexibel och öppen!
Meriterande
• Erfarenhet och kunskap om lednings- och sambandsnät, koppar/fiber
• Erfarenhet av dokumentation av teletekniska anläggningar
• Erfarenhet av fibersvetsning, kabelreparation och kabelutsättning
• Genomförd militär grundutbildning
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Arvidsjaur.
Befattningen är civil.
Resor inom tjänsten förekommer.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Urban Brännström.
Information om rekryteringsprocessen
Johan Bäcklund.
Fackliga företrädare
SACO Agneta Landquist.
SEKO Matz Felix.
OFR/S Martin Sparr.
OFR/O Heikki V idell.
Samtliga nås via växeln på 019-39 35 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-24. Din ansökan bör innehålla CV, svar på angivna urvalsfrågor samt ett ansökningsbrev. Berätta i ansökningsbrevet varför du är intresserad av tjänsten och vad du tror att du kan bidra med tack vare ditt intresse och dina erfarenheter.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9526092