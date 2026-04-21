Installationstekniker - InGruppen
Exelect AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Sollentuna Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Sollentuna
2026-04-21
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Exelect AB i Sollentuna
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
, Täby
eller i hela Sverige
InGruppen (Tidigare namn: Installationsgruppen i Stockholm AB) grundades 2002 och drivs fortfarande i grundarnas regi. Vi på Installationsgruppen arbetar uteslutande med försäljning, design, projektledning och installation av tele, data, fiber, larm, kameraövervakning, inomhustäckning för 4G, 5G och RAKEL. Installationsgruppen projektleder och installerar fysisk infrastruktur. Installationerna varierar i omfattning från hela totalentreprenader ner till mindre servicearbeten. Installationsgruppen har stor erfarenhet av komplexa projekt med stort kundfokus. Verksamheten växer och vi behöver anställa fler kompetenta medarbetare till vårt kontor i Sollentuna
INSTALLATIONSTEKNIKER
Tele-Data-Fiber-Radio-Larm-CCTV
Är du praktiskt lagd och tekniskt intresserad?
Trivs du med ett rörligt och variationsrikt arbete?
Som installationstekniker hos Installationsgruppen kommer du i huvudsak att arbeta med installationer av tele, data, fiber, larm, kameraövervakning, inomhustäckning för 4G, 5G och RAKEL. Det handlar om att dra kabel, utföra installationer, märka och dokumentera hos våra kunder som till största delen finns i Storstockholmsområdet.
Ibland har vi uppdrag i övriga Sverige och det händer även att vi har jobb utomlands. Det kommer alltså att variera en hel del mellan större och mindre projekt och var din arbetsplats kommer att vara, så det gäller att du trivs med att byta miljö då och då.
Vi söker dig som har ett grundläggande tekniskt intresse, talang för praktiskt arbete samt allra viktigast - HÖG ARBETSMORAL. Har du en teknisk utbildning och/eller erfarenheter från ett liknande arbete så är det så klart meriterande men absolut viktigast är att du är en produktiv och resultatinriktad person som tar ditt arbete på största allvar. Har du inte jobbat med just denna typ av tekniska installationer förut så har du i alla fall intresset och ambitionen att lära dig och bli så duktig som möjligt. Kanske har du provat på jobb i byggbranschen som snickare eller montör, kanske har du erfarenheter från it-världen. Oavsett vilken bakgrund du har så är din ambition att leverera ett gott hantverk, utvecklas och bli duktig på det du gör.
Om du är en produktiv person som vill göra skillnad så blir kanske det här den mest spännande och utvecklande utmaningen hittills i din karriär. Goda utvecklingsmöjligheter finns för dig som visar att du kan leverera önskade resultat, kanske siktar du på att bli ledande montör, arbetsledare eller projektledare. Vi vill att du ska blomstra hos oss och vi kommer att supporta din utveckling i takt med dina framsteg och företagets behov.
Intresserad? Välkommen med din ansökan via vår rekryteringskonsult Exelect AB. Har du frågor om rekryteringen går det bra att kontakta Inger Östlund hos Exelect på 076-5261403. Skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt då vi hanterar ansökningar löpande.
Företagsnamn
InGruppen AB
Företagets webbadresshttps://https://www.ingruppen.se/
Tjänstens placeringsort
Sollentuna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exelect AB
(org.nr 556571-7153), https://www.ingruppen.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Installationsgruppen i Stockholm AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Inger Östlund inger@exelect.se 0765-26 14 03 Jobbnummer
9868052