Installationstekniker - fastighetsnät i Stockholm - Bahnhof Ab (publ) - Driftmaskinistjobb i Stockholm

Bahnhof Ab (publ) / Driftmaskinistjobb / Stockholm2021-04-07OM TJÄNSTENBahnhofs installationsavdelning är nu på jakt efter en installationstekniker till fastighetsnätsgruppen i Stockholm. Det är ett kul och utmanande jobb som kräver en driven och flexibel person.Du kommer huvudsakligen installera och dra kablar till företag, bostadsrättsföreningar och i våra egna datahallar. Arbetet innebär dragning av fiber-/kopparfastighetsnät. Bland momenten ingår att lokalisera kanalisation, håltagning, montage, kabeldragning samt kontaktering av koppar och fibersvetsning.DINA KUNSKAPER OCH EGENSKAPERVi förutsätter att du har tidigare erfarenhet som fibertekniker/fastighetsnätinstallatör/kabeldragare.Vi tror dessutom att du har en förmåga att vara social och pedagogisk gentemot kunder, och att du värdesätter god service och noggrannhet. Att vara en yrkesstolt lösningsorienterad person med tekniskt intresse är en förutsättning. En god samarbetsförmåga och samtidigt ett stort eget driv är något som är väldigt värdefullt i denna roll. Vi lägger också stor vikt vid dina personliga egenskaper.KUNSKAPSKRAVB-körkortBehärska svenska i tal och skriftYrkeserfarenhet från samma/likvärdigt yrkeMERITERANDE KUNSKAPERFibersvetsningKabeldragningFastighetsnät koppar/fiberMYCKET MERITERANDE KUNSKAPERKopparbaserat spridningsnätBlåsfibersystemOTDR & effektmätningTerminering fiberWifiOMFATTNINGHeltidstjänst 100%, provanställning 6 månader.PLACERINGTjänsten utgår ifrån Bahnhofs kontor på Renstiernas gata 37, StockholmERSÄTTNINGFast månadslön. Ange löneanspråk i ansökan!ANSÖKANSkicka din ansökan + CV till jobb@bahnhof.se Rubrik på ansökan: Installation FN StockholmSista dag att ansöka: 2021-05-07Vi genomför intervjuer löpande och det är därför möjligt att tjänsten tillsätts innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in just din ansökan!Tack, men nej tack. Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt från rekryteringsbolag.2021-04-07Sista dag att ansöka är 2021-05-07Bahnhof AB (Publ)Tunnelgatan 211137 Stockholm5676434