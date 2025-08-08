Installationsmontör till global kund i Halmstad
Uniflex AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Halmstad Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Halmstad
2025-08-08
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Halmstad
, Ängelholm
, Höganäs
, Varberg
, Klippan
eller i hela Sverige
Uniflex söker nu en engagerad och tekniskt kunnig montör för uthyrning till ett svenskt globalt företag i Halmstad. Du blir anställd av Uniflex Helsingborg och kommer att arbeta på plats hos kund i Halmstad.
Här får du chansen att vara en viktig del i produktionen av framtidens högteknologiska försvarssystem - ett arbete som verkligen gör skillnad för människor och samhällen.Publiceringsdatum2025-08-08Om tjänsten
Vi söker nu en driftig erfaren montör med öga för kvalité, som har förmåga att se helheten. Du kommer att bli en del av vårt produktionsteam som ansvarar för slutmontering samt kontroll av leveransprodukter.
Hos kund produceras och servas världsledande försvarssystem. Arbetet är slutfasen på en längre förädling där vi monterar, delprovar och slutligen installerar produkterna inför överlämning till kundprojekt.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I tjänsten ingår det att på kort varsel kunna resa ut i världen för att lösa kunds åtaganden i form av reparation, modifiering och underhåll av radarsystem. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Montering, installation, tillverkning och en del elektrisk mätning av antenner, delsystem och radarsystem
• Reparationer/uppgraderingar och slutinstallation hos kunder över hela världen
• Kundreparationer av delsystem och antenner
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsorienterad, strukturerad och trivs med att ta ansvar. Du har ett öga för detaljer och arbetar noggrant, både praktiskt och administrativt. Du tycker om att samarbeta, men har även god förmåga att arbeta självständigt.
Det är meriterande om du har en teknisk utbildning eller lång erfarenhet av avancerad montering/förbindning samt erfarenhet av komposit-tillverkning/bearbetning.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Stor erfarenhet av montering och förbindning.
• Behärskar engelska i tal och skrift.
• Mycket lösningsorienterad och tar ett stort ansvar för att driva uppdraget i mål.
• Ett säkerhetstänk och är beredd att genomgå säkerhetsprövning enligt gällande krav
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värdesätter din vilja att ständigt förbättra processer samt bidra till teamets gemensamma mål.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, välkommen in med din ansökan redan idag. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "67218". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9450261